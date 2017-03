Acusan falta de estrategia

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

En la Policía municipal de Celaya hay recursos humanos y económicos para proteger a la ciudad, pero no hay estrategia.

Así lo afirmó el capitán retirado del Ejército mexicano, Armando Montiel, quien afirmó que el hecho de que los negocios ya contemplen recurrir a Seguridad Privada es debido a que no han encontrado una respuesta favorable en las instituciones públicas.

“No veo yo una falta de recursos, desgraciadamente, cuando no llevas una línea, cuando no estás construyendo, no hay recurso que te alcance”, expresó.

“Es el reflejo de una sociedad que le está contestando con hechos al secretario (de Seguridad Ciudadana), el hecho de que se esté pensando en contratar Seguridad Privada en comercios habla de que no se ha encontrado una respuesta favorable”.

El también presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Pública y Protección Civil del estado manifestó que si no se establecen las bases de un modelo policiaco, el recurso nunca será suficiente para acabar con la inseguridad que aqueja a los ciudadanos.

Agregó que mientras no existan instituciones confiables en Celaya, no se podrá tampoco crear una cultura de la denuncia.

“No va a alcanzar el dinero si no creamos un nuevo modelo institucional de Policía, si se quiere seguir parchando, cómo vamos a estar en tres o cuatro años (...) Recursos los tienen, y hay recurso humano, lo único que estamos viendo es que no lo están empleado bien, pero si Infopol está fracasando, nos vamos a pasar el trienio justificando la incompetencia”, finalizó.