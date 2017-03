Alertan sobre fraude a familias de migrantes

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Alertan sobre fraudes a familias de migrantes



Familiares de migrantes guanajuatenses son defraudados por una persona que gestiona a nombre de una asociación civil denominada Casa Guanajuato.



Así lo alertó el presidente de la organización, con sede en Dallas, Tereso Ortiz, quien acusó a una mujer de nombre, Rebeca Noria, quien opera en el municipio de Villagrán.



El dirigente señaló que esta persona utiliza firmas y formatos apócrifos para entregar cartas de petición para el otorgamiento de visas a invitación de’ Casa Guanajuato’.



Y señaló que la presunta estafadora pide dinero a cambio de gestionar proyectos del programa gubernamental Migrante 3X1.

La organización

Pero cuando la gente reclama los beneficios, no reciben respuesta.



“Yo estoy dispuesto a apoyar a aquellas personas que han sido afectadas, a comprobar que no es Casa Guanajuato la que está haciendo ese mal”, señaló Tereso Ortiz.



“Estoy viendo una carta que nada que ver con mi firma, las palabras son las mismas que yo pongo cuando invito a personas a través del gobierno, del Instituto del Migrante, hago esa petición a la embajada”, explicó.



Desde 1995 Casa Guanajuato opera como organización que enlaza a los migrantes con programas educativos y culturales.



Además proporcionan asesoramiento de carácter informativo o enlace con los gobiernos.



El Presidente lamentó que hasta el momento no se han presentado denuncias ante las autoridades correspondientes por los fraudes.



Y aunque sólo cuatro personas le han hecho saber que fueron víctimas, no descarta que haya más en otras zonas de Guanajuato, por lo que espera que se presenten las denuncias.