Denunciar da resultados: Regidor

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Aunque no son inmediatos, denunciar delitos ofrece resultados, aseguró el regidor Israel Herrera, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.



Por ello, llamó a los ciudadanos a no quedarse callados cuando son víctimas de robos.



am ha dado a conocer denuncias realizadas por vecinos de distintas secciones de la colonia Álamos, donde hay desde asaltos violentos a peatones, hasta robos de vehículos y saqueos a casas habitación.



“La Policía que tiene el Municipio es preventiva, y una de las herramientas más eficaces es precisamente la denuncia. Ya quedaron atrás esos momentos donde era ir a perder todo el tiempo al Ministerio Público”.



“Hoy por hoy se tienen resultados, no los inmediatos como desearíamos que fuera, es más ni siquiera nos tendríamos que esperar porque no debería de haber ese tipo de situaciones”, comentó.



Herrera reconoció que los robos se han convertido en un problema de los que más lastima a la sociedad.



“Desafortunadamente, la cuestión del robo, que sigue siendo de las partes más sensibles y que nos lastima como sociedad, sigue presente, pero a través de la participación ciudadana, y el uso responsable del 911 es que podremos ir abatiendo o ir ganando terreno en esta situación.



“Si no denunciamos, es quedarnos callados. No podemos pretender estar con ojos cerrados y brazos cruzados, con un silencio que es cómplice de esta situación”, expresó el regidor.