Es nula presencia de Vialidad en Eje

De acuerdo con comerciantes, trabajadores y vecinos aledaños al Eje Clouthier, en la vialidad la constante es el desorden vial y ningún elemento de Tránsito que controle el flujo vehicular para evitar o disminuir accidentes.



Entrevistados coincidieron en que desde que comenzaron las obras en el Eje Clouthier, no se ha visto presencia de elementos de Tránsito y Vialidad para tratar de controlar y poner orden en el flujo vehicular.



“Desde que empezaron con los trabajos yo no he visto que se vengan a parar a ver cómo está el tráfico, como que aquí cada quien le ha hecho como Dios le da a entender, explicó Rosendo Aguilar, despachador de una gasolinera.



Juan Manuel Galván, quien tiene un taller sobre la avenida Las Torres, a la altura del Campanario, relató que en la zona es frecuente que los autos estén a punto de chocar, y los peatones tampoco la tienen fácil para cruzar.



“Aquí como estoy cerca, nada más escucho cuando se dan el frenón porque no respetan los semáforos; los que vienen como de Parque Celaya no se esperan cuando a los (que vienen) de Las Torres les toca pasar, ahí se hace un nudo muy feo, pero es porque nadie pone orden.



am hizo un recorrido ayer en la zona, y pasadas las dos de la tarde, durante por lo menos media hora, ninguna patrulla de Vialidad acudió a las zonas en conflicto.