Se arriesgan al cruzar el Eje Clouthier

Cruzar el Eje Clouthier ahora que la circulación se ha reducido a tres carriles, se ha vuelto una situación de alto riesgo para peatones, ciclistas y conductores.



La situación se ha complicado con el paso constante de vehículos -ligeros y de carga- a alta velocidad, y la falta de señalamientos y elementos de Vialidad que moderen la circulación.



Desde hace un mes, se deshabilitó el carril sur-oriente del Eje para realizar las obras de rehabilitación del asfalto, por lo que los autos circulan únicamente por el carril norte-poniente. En él, la circulación se distribuyó de modo que un carril es de contraflujo (sur a norte) y los otros dos carriles son para el flujo normal.



Esto provoca que quien quiera cruzar la vialidad, deba esperar a que no circulen vehículos en ningún sentido, lo que no ocurre con frecuencia.



am ya había reportado que los peatones tardan hasta dos minutos en encontrar el momento adecuado para cruzar. También hay quien se desespera y cruza corriendo o incluso paran el tránsito para pasar.



Y otro caso es el de las personas que pasan hasta la mitad de la vialidad, y se quedan en medio de los carriles esperando a pasar el otro sentido; en estos casos el riesgo es mucho mayor, pues los vehículos pasan muy pegados. Estas escenas se repiten en distintos tramos del Eje.



Para los automovilistas, en cualquier tramo de la vialidad es complicado incorporarse.



A la altura de la curva de la colonia El Campanario, la situación de riesgo consiste en que los automovilistas que circulan a contraflujo, no se detienen cuando los automovilistas que vienen de avenida Las Torres tienen el verde en el semáforo para incorporarse al Eje.



Y en el tramo que está frente a la gasolinera La Misión, proveedores y empleados de las empresas de la zona se incorporan ‘a la brava’ a la vialidad. Sobre todo si van a contraflujo, se atraviesan en los dos carriles de sentido normal, hasta que algún conductor los deja pasar.