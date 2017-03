Disciplina, estudio y trabajo

JORGE JUÁREZ PEÑAFLOR Publicada el

El mundo puede cambiar cuando cambiamos nosotros. Tener disciplina te ayudara bastante en todos los aspectos de tu vida. Pero la cultura mexicana ve a la disciplina como algo tedioso y muy difícil de alcanzar cuando es fácil tenerla si tus padres te la han inculcado con el ejemplo. Ser indisciplinado es una manera segura de fracasar en la familia como en los negocios. Sin disciplina nunca se ha podido llegar lejos…



Por tanto, son pocos los jóvenes que llegan a realizar sus sueños. La mayoría trabajará para realizar los sueños de otros. Por lo mismo, México carece de una educación cultural de forjar buenos líderes y los que hay en los partidos políticos son mediocres. Los líderes se empiezan a formar dentro del ámbito familiar donde toman iniciativas cuestionando al papá, incluso la disciplina no debe ser impuesta sino un medio para que los jóvenes puedan utilizarla para que consigan todo lo que se proponen…



La falta de líderes es porque en las escuelas los preparan para que los jóvenes sean empleados y son muy pocos los que se atreven abrir una empresa o un comercio. Por lo tanto, el gobierno promueve más las empresas extranjeras y necesita técnicos para que trabajen en esa industria por eso el Gobernador ha buscado traer empresas para crear fuentes de trabajo pero no hay que olvidar que también hay que promover la industria y el comercio mexicano que generan más empleos que las extranjeras.



La sociedad mexicana es considerada indisciplinada ya que somos latinos. Hay que recordar que nos han estereotipado con el mito de que los latinos somos desordenados y flojos. Pero hay sociedades latinas que tienen orden y se encuentran en Europa. Si queremos cambiar la cultura mexicana del sometimiento indisciplinado hay que promover una fórmula que puede ser la disciplina, el estudio, el trabajo, agregándole valor y creatividad para que esta fórmula pueda ser infalible y pueda vencer la indisciplina reinventando México.



Algunas personas dicen que los latinos somos más felices por el desorden, ya que el orden aburre como lo viven en los países del norte. Esto es una apología a nuestra ineptitud mexicana de no poner orden porque ser desordenados perjudica a toda la sociedad aumentando la violencia, la corrupción, la pobreza e incentivando la delincuencia y el fanatismo religioso que es muy peligroso para una sociedad democrática.



La fórmula infalible: disciplina, estudio, trabajo, valor y creatividad; los jóvenes deben de ponerla en práctica para que puedan alcanzar la prosperidad que tanto quieren. Además, si no tienen visión jamás podrán realizar sus anhelos. Charlando con un amigo alemán me decía que los jóvenes planean muy bien la parranda del fin de semana pero no planean a largo plazo. Y para planear una vida se necesita tener visión. Por lo tanto, los jóvenes deben de ser unos revolucionarios cambiando todo aquello que les estorba para que puedan conseguir una sociedad vigorosa, progresista y feliz.



Este pequeño artículo tiene su raíz cuando dialogue con adolescentes que quieren llegar lejos sin esfuerzos y yo les decía que tenían que escoger una profesión que les encantara para que pudieran divertirse trabajando con pasión. Entonces nació la idea de hacer la fórmula infalible; no estamos inventando el hilo negro y como dijo el Rey David, “no hay nada nuevo bajo el sol,” pero hay que descubrir lo que no está descubierto. Los jóvenes tienen todo un potencial para realizarse y puedan aportar ideas relevantes para reconstruir el tejido social destruido por los políticos decadentes.



¿A quién no le gustaría ser próspero y rico? No hay otro camino que utilizar la disciplina, el estudio, el trabajo para que puedan obtener riqueza familiar, espiritual y material. Nunca es tarde para cambiar el mundo. México necesita jóvenes emprendedores con visión y disciplina.