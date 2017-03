Se rumora que del Solar ¡estrena novia!

AGENCIAS Publicada el

Desde que empezó su terrible lucha contra el cáncer, Fernando del Solar comenzaba a tener más problemas, pues su ex esposa la conductora Ingrid Coronado, lo abandonó en sus peores momentos.



Pero es momento de verle el lado bueno a la vida y ahora parece que la vida le sonríe, pues no deja de presumir su nuevo trabajo y hasta podría estar iniciando un nuevo romance con Ana Patricia Rojo .



El argentino se encuentra en las grabaciones de la prometedora serie “Mula de tres” donde comparte créditos con Raúl Araiza y Ulises de la Torre , así como en la película La familia de mi ex, donde comparte escena con Ana Patricia Rojo , con quien se rumora esta iniciando una relación, así lo indicó el portal Terra.

Información de La Neta Noticias