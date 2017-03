Supera adversidades ‘Monse de Cristal’

JULIETA ORTIZ Publicada el

A sus casi 17 años, Montserrat Berenice Pérez Montes, mejor conocida como “Monse de Cristal” lucha para generar condiciones de igualdad social, a fin de demostrar que una persona con discapacidad tiene las mismas oportunidades que cualquier otra.

Cuando tenía 3 meses de edad, fue detecta da con Osteogénesis Imperfecta, trastorno congénito que se caracteriza por fragilidad excesiva en los huesos, pues existe deficiencia de la proteína de colágeno.

A esa corta edad, Monse tenía 19 fracturas en costillas y clavícula lo que derivó en su diagnóstico cuando aún vivía en Oaxaca, donde empezó su tratamiento en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de ese estado.

A lo largo de su vida, ha presentado 113 fracturas en total en varios huesos, y aunque caminó hasta los 7 años, su discapacidad la obligó a usar silla de ruedas.

“Esta enfermedad es un poco rara, ya que en nuestro cuerpo tenemos una proteína que se llama colágeno y desde el embarazo hay una proteína deficiente que es el que hace que el calcio no pegue a los huesos, que son muy frágiles”, dijo.

Monse de Cristal lleva una vida normal apoyada por su mamá, a quien ayuda a hacer los quehaceres del hogar después de concluir su jornada escolar, ya que actualmente estudia el tercer grado de secundaria en la Escuela Técnica no. 41.

“Ha sido un poquito dura mi vida porque hay golpes, fracturas, hasta con estornudos me puedo fracturar, con hipo, una vez me fracturé una pierna, me atoré con las sábanas y me fracture, pero he sabido llevar muy bien, intento verle el lado positivo a las cosas que pasan, así es como he salido adelante”, destacó la joven.

A consecuencia de su discapacidad, Monse ha desarrollado un sentido de responsabilidad social, pues cuando se presentan desastres naturales recolecta víveres para los afectados y recolecta tapas de botellas de PET y las manda a México a una asociación llamada Banco de Tapitas en apoyo a personas con cáncer.

Desde hace varios años, se ha dedicado a dar conferencias a estudiantes en escuelas de todo el Estado, donde se enfoca a compartir su vida y mostrar que las personas no deben tener obstáculos para realizar sus actividades.

Además tiene un disco grabado pata niños con adivinanzas, acertijos, trabalenguas y 5 canciones sobre el reciclaje, la buena alimentación, así como actividades para agilizar el pensamiento.

Entre sus planes está estudiar la preparatoria abierta para dedicar tiempo a sus actividades y para tomar cursos de capacitación, como el de Programas en Neurolinguística que estudió en la ciudad de León, para generar proyectos de aprendizaje.

Tratamiento

Su tratamiento, el cual lleva en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Guanajuato consta de rehabilitación principalmente en agua, así como ejercicio físicos que no tengan riesgo de fractura.

En caso de fractura sigue un tratamiento de inmovilizar el hueso afectado con fibra de vidrio en caso de ser en piernas y brazos, y en clavícula y costillas solo se recomienda reposo.

“Voy a cumplir 15 años en la asociación, me han ayudado mucho a disminuir el riesgo de fractura por el ejercicio, a superar ciertos conflictos que por la edad tienes, con la psicología, a mi mamá le han dado mucha orientación en los tiempos difíciles que no sabíamos cómo tratar la enfermedad”, destacó.