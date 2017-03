La Condesa de Ginebra

REDACCIÓN | Rodolfo Herrera Publicada el

Que nadie les diga, mejor yo se los cuento. Sucedió hace ya más de dos siglos que yo era el hombre más guapo de la villa de León, sí aunque ustedes no lo crean. Todas las tardes salía a pasear por la calzada, montado en mi caballo blanco. ¡Dios lo guarde muchos años, vuestra merced! Todos me saludaban al encontrarme.

Volvía locas a las mujeres. Las muchachas corrían a mi paso para admirar mi cara, ¡que cara, divino rostro de Apolo! y una sola de mis miradas bastaba para arrancar suspiros y provocarles el desmayo. Las señoras caían rendidas ante mi porte, ¡que gallardía, a cada paso sentía sus miradas llenas de deseo! Y claro, tenía muchos enemigos llenos de celos…

Una tarde de aquellas, en plena temporada de lluvias, andaba yo por las sementeras del Coecillo, el cielo se cubrió de gruesas nubes. La negrura se iluminaba con cicatrices de rayo. El primer trueno espantó a mi caballo y me dejó tirado en el suelo. Adolorido me incorporé, pero cuál sería mi sorpresa, ¡la más hermosa visión diabólica! De la espesura del cielo bajó una carroza, de madera negra, con chispeantes ruedas oscuras, jalada por un par de briosos corceles negros como el azabache y de cochero un esqueleto, envuelto en una vaporosa capa negra que apenas le dejaba al descubierto los huesos del rostro y las manos. Con un látigo de fuego aceleró la velocidad.

La carroza se detuvo frente a mí. De un salto me puse de pie. ¿Será acaso la muerte que viene por mí? Pensé renegando de lo breve que había sido mi vida.

La portezuela se abrió. Una fina mano se apoyó en el marco. Del interior salió la más hermosa dama que pudiera imaginar, su cabello rojo iluminado por las gemas fijadas a su corona de oro, le daban vida a su pálido rostro de cortesana. El amplio vestido de seda roja más parecía una granada abierta con granos de rubíes.

Puso un pie, calzando una zapatilla bordada con perlas y diamantes, en el escalón de la carroza y antes de que bajara el otro, corrí apresurado y puse de alfombra mi capa. Ella bajó completamente, extendió su mano para besarla y dijo: -¡Soy la Condesa de Ginebra, me ha cautivado tu belleza y vengo por ti! ¡Elige: tu vida conmigo o pase directo al infierno!

Yo retrocedí, ¡Dios mío! pero ella me tomó. ¡Ya no podía vivir sin mi belleza! Y me arrebató al otro mundo. Placeres, noches de pasión, manjares, licores, joyas… Todo lo tuve. A nada me resistí. Un siglo pasó como un día, y la carroza volvió a salir. A su regreso, ella bajó con otro joven ¡casi tan guapo como yo! Y me lanzó al mundo de los vivos con esta maldición:

-¡Tu alma no tendrá descanso hasta que con estas monedas envenenes a un millar de soberbios!

Corazón de Durazno

Don Leonel vivía solo. Su única compañía era un duraznero que tenía frente a su casa. Cada tarde, después del trabajo, le platicaba mientras lo regaba. El árbol le correspondía cada primavera con un millar de flores, que se convertían en otro tanto de jugosos y aterciopelados duraznos.

Durante varios años recolectó la fruta en una cubeta y se sentaba en la puerta de su casa para regalarlos a la gente que pasaba. Lo único que les pedía era que le regresaran los huesos. De los que llegaban a sus manos, con una hoja de segueta afilada en forma de bisturí, esculpía pequeñas figuras de niño. Les ponía una armellita plateada y los colgaba de un hilo de estambre. Los llevaba a bendecir el tercer domingo de diciembre para regalarlos en Noche Buena.

Salía por las calles, con su brazo izquierdo cargado de hilos, y a cuanto se encontraba le regalaba un huesito de durazno, con la siguiente frase: -¡Que el Niño Dios los acompañe y llene su casa de bendiciones!

Ese pequeño detalle le abrió muchas puertas para pasar con alguna familia las fiestas decembrinas. Era recibido con el mayor gusto y él, para agradecer la invitación, repetía su frase al retirarse del lugar.

Una Noche Buena, don Leonel se sintió más cansado que de costumbre. Se sentó junto al duraznero y recargó su espalda en el tronco. Se quedó profundamente dormido hasta que lo despertó el primer arrullo de la noche. Al abrir sus ojos vio maravillado que el árbol estaba cargado de brillantes duraznos de oro, mientras lo contemplaba, un niño se le acercó.

-¿Me haces una alas? –mostrándole en su manita derecha un hueso de durazno del tamaño de un corazón, pero blanco como si fuera de nieve.

-¡Yo no sé hacer alas! –le respondió el viejo entristecido.

El pequeño movió sus manitas acariciando aquel hueso de durazno e hizo unas alas blancas que le colgó a don Leonel en la espalda.

El niño sonrió, le puso su manita sobre la cabeza y dijo: -¡Con estas alas llegarás conmigo esta noche al Cielo!

Don Leonel se quedó dormido para siempre y en sus manos le encontraron la imagen de un Niño Dios envuelto en hojas secas de duraznero.