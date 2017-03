Brasil, ya cerca de Rusia 2018

AP Publicada el

El único país que ha jugado todas las Copas del Mundo está a un paso de clasificarse a la próxima.

Brasil, que lidera la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana, puede sellar su pasaje al Mundial de Rusia 2018 si el jueves derrota a Uruguay en el estadio Centenario, en uno de los clásicos del fútbol del continente.

Dependiendo de otros resultados, la selección "Verdeamarela", que ya acumula cinco títulos mundiales en su haber, podría necesitar esperar a la semana próxima para asegurar su clasificación, cuando enfrente a Paraguay en Sao Paulo.

El resurgir del fútbol brasileño en los últimos meses ha sido sorprendente. Apenas dos años y medio atrás, la selección era humillada en casa al recibir una histórica goleada de 7-1 frente a Alemania, en las semifinales de la Copa del Mundo 2014.

La clave del cambio ha sido el director técnico Adenor Leonardo Bacchi, conocido como Tite, quien tomó la conducción de la selección cuando Dunga fue despedido. Brasil ganó los seis partidos que disputó en las eliminatorias bajo la dirección del nuevo entrenador. En esos partidos, anotó 18 goles y recibió apenas uno.

La prensa brasileña dice que Tite ha recuperado el orgullo nacional.

No será fácil, sin embargo, el desafío para los hombres de Tite, que de frente tendrán a otro equipo con un récord: Uruguay hasta ahora ha ganado todos los partidos que disputó en casa por el clasificatorio sudamericano. Ni siquiera un empate han cedido los "Celestes" en el estadio Centenario.

Eso sí, Brasil tendrá a su favor un punto para nada menor: la ausencia de la máxima figura de los uruguayos, su goleador Luis Suárez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por idéntico motivo, tampoco podrán alinear a su potero titular, Fernando Muslera.

El director técnico de la "Celeste", Oscar Washington Tabárez, fiel a su estilo siempre mesurado ha dicho que las estadísticas no tienen ninguna importancia y resaltó las virtudes del visitante. Eso sí: prometió una marca especial para Neymar. "No sabemos si vamos a tener éxito, pero nada de no marcarlo o de ir para atrás. Ese es el punto principal", dijo.

Bajo la conducción de Tabárez, al frente de la selección desde 2006, Uruguay ha logrado vencer a grandes del fútbol mundial como Italia e Inglaterra, a los que derrotó en el Mundial 2014, pero hasta ahora nunca ha podido vencer a Brasil.

El choque entre uruguayos y brasileños se transformó en uno de los clásicos del fútbol mundial desde que, contra todos los pronósticos, Uruguay venció a Brasil en la final del Mundial de 1950, en el estadio Maracaná.

"Es un partido histórico. Porque los dos países, pero sobre todo Brasil, han hecho un aporte grande al fútbol mundial. Brasil en eso va a al frente de todos", dijo Tabárez.

El duelo en el estadio Centenario será, además, el choque entre las dos selecciones mejor ubicadas en la tabla de la eliminatoria, ya que Brasil encabeza las posiciones con 27 puntos y la "Celeste" se ubica en el segundo lugar con 23. Detrás les siguen Ecuador y Chile con 20 y Argentina con 19.

El partido se disputará desde las 20.00 (0100 GMT) y el árbitro será el argentino Patricio Loustau.