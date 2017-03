'Chapo' y 'Gullit' son casi hermanos

REDACCIÓN | Juan Grillo Publicada el

Los medios de la Fiera aprovecharon una pausa futbolera para confirmar su compadrazgo.



Resulta que hace unos días, el buen Gullit bautizó a su hija más pequeña y los padrinos no podían ser otros que Montes y su esposa.



La revista Quien publicó un buen de fotos de la pachanga y una crónica con lo que pasó en el bailongo, en el que se ve la alegría de los Verdes.



Lo único que me brinca es que en las fotos no se ve a algún otro jugador de la Fiera y el único conocido es el famoso Ronal, el utilero del equipo.



Ahora sí que enhorabuena para el Gullit y ¡salud!