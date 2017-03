Que ya se acabe

REDACCIÓN | ANTONIO CARBAJAL Publicada el

estas alturas del torneo, lo que León quiere es que ya se termine el torneo regular para tomar decisiones duras pero necesarias, cambiar de técnico y de jugadores que ya dieron lo que debían al equipo.

El partido ante Toluca quedó en buenas intenciones. El contrario le fue fiel al sistema defensivo que su técnico, un ex arquero de confianza, Cristante, les ha ordenado. Hernán dejó que León se desenvolviera en su cancha pero sin darle el juego por completo; quiso hacerlo caer y lo logró, hizo que la fiera atacara y se distrajera en el contragolpe. A sabiendas que la defensa de León no está en su mejor momento, la velocidad de Toluca puso tres tantos en el marcador.

Hasta el excelente ataque de la media cancha que manda muy buen centro y que Boselli no tuvo mucha oportunidad de rematar, fue un partido de entrenamiento, porque en 20 minutos, la verdad que León no hizo mucho.

Por momentos, sólo por chispazos, la habilidad que demostró en la cancha el equipo local fue para destacar, Chapo Montes a la par de Elías Hernández. Un insistente acoso por parte de León que Toluca supo manejar sobre todo en los remates y las distracciones.

Me alegra que poco a poco se esté despejando la luda sobres los jugadores, que están pensando por arriba de la institución, me alegra que los excelentes laterales de León hagan bien su trabajo, pero me enoja tanto que se eche a perder todo por jugaditas para querer brillar en lo individual.

El nivel futbolistico que está mostrando León es bueno, pero no le alcanza para salir del problema en que se encuentra. Contando siete jornadas aún por definir, es difícil que León entre a Liguilla; en cambio, Toluca demostró que de llegar a la Liguilla, hará un buen trabajo.

Será muy difícil que Veracruz se salve del descenso. Aun con las diferencias de puntos todo puede pasar y sólo demuestra que el futbol mexicano es muy irregular y que ni arriba, ni abajo se puede dar algo por asegurado.

