Frena especulación obras

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | LEÓN Publicada el

La especulación de terrenos ejidales frena el proyecto del distribuidor vial que comunicará la autopista de paga Salamanca-León con los bulevares Timoteo Lozano y Delta, además de que no han pagado afectaciones por 220 millones de pesos desde Salamanca a León.

De no liberarse los predios, por los que ya piden 20% más de lo que habían acordado, se podrían perder 233 millones de pesos federales para el distribuidor vial Salamanca-Timoteo Lozano-Delta y el entronque de 1.3 kilómetros.

El director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Guanajuato, José Leoncio Pineda Godos, dijo que de no llegarse a un acuerdo con los particulares se podría perder el recurso que ya se cuenta para la obra.

El funcionario federal añadió que para conectar la autopista que viene de Salamanca con el Timoteo Lozano sólo falta un tramo de 1.3 kilómetros, pero no se han liberado terrenos debido a la especulación y voracidad de propietarios que piden más de lo que es el valor real.

Explicó que ya se había acordado pagar 43 millones de pesos por las afectaciones y ahora que se tiene el recurso los dueños se retractaron y piden 20% más.

Precisó que en esta carretera concesionada hay tres temas importantes por los que no se ha concluido el proyecto.

"El primer tema es que estamos gestionando ante la Secretaría de Hacienda la posibilidad del pago de los 220 millones de pesos que nos falta por pagar de afectaciones, desde Salamanca hasta León", comentó Pineda.

Un segundo tema es la última negociación para liberar terrenos para el tramo de 1.3 kilómetros que faltan para unir la autopista de Salamanca al bulevar Timoteo Lozano.

"Ya tenemos el recurso, que son 43 millones de pesos para la liberación para iniciar las obras de 1.3 kilómetros que será de la troncal al distribuidor vial en Timoteo Lozano-Delta".

"Sólo estamos esperando la voluntad de los dueños de los terrenos en 1.3 kilómetros que está en manos de tres o cuatro familias para concretar la compra-venta de los predios", subrayó.

Dijo que sólo pagarán afectaciones en base a los valores y para ello contrataron a una empresa "liberadora" que es la encargada de realizar la "desafectación de los espacios".

"Obtuvimos como SCT un recurso para atender lo que ya se había negociado con las afectaciones que era 43 millones de pesos, de los cuales a un solo propietario se le pagarían 33 millones", explicó.

"Hoy en día están un poquito entrampadas las negociaciones porque los propietarios están solicitando un 20% más del valor. Es algo que es imposible porque la SCT se rige por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que es la que nos da a conocer lo que se debe pagar", acotó.

Pineda Godos reiteró que de no llegarse a una negociación con los dueños se podría perder el recuso que se tiene para la liberación de terrenos, que son 43 millones de pesos y 130 millones de pesos para el distribuidor vial, más 60 millones para conectar 1.3 kilómetros.

Apuntó que otra vía legal sería la expropiación de los terrenos, pero que esto lo debe hacer el Gobernador del Estado a través del Congreso.

El funcionario lamentó que la especulación y la voracidad de ejidatario y particulares para liberar terrenos es lo que ha frenado proyectos, pues hay quienes piden hasta 10 mil pesos por metro cuadrado, sin importar que las obras traerán beneficio social.

"Son temas de voluntad. Si no se liberan los terrenos será no porque no lo quiera la SCT, sino por falta de voluntad de la gente, prácticamente se perdería el recurso para la obra del distribuidor", lamentó.

Subrayó que la SCT pidió apoyo del gobernador Miguel Márquez Márquez para negociar y ver si con buena voluntad se liberan los terrenos.

Por último dijo que la especulación frena proyectos federales en todo el estado, pues hay predios que de 100 pesos el metro cuadrado ahora piden de 5 mil a 10 mil pesos, principalmente en Celaya, como es el caso del Ferroférico.