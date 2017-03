Llaman a denunciar fraudes con taxis

ARELI BARRERA | León Publicada el

El director del Instituto de Movilidad del Estado, Juan Carlos Martínez Hernández, exhortó a que aquellos interesados en adquirir un permiso para dar el servicio ejecutivo, no caigan en engaños de personas que quieran vendérselos en un precio superior a los 2 mil 107 pesos, tarifa única establecida.



“Desafortunadamente, es algo que desde hace tiempo se viene manifestando, que la misma ley establece cuándo y cuánto se debe pagar por un permiso, no deben entregar ni un peso adicional a ningún sector o líder más que lo que está establecido”, puntualizó.



Dijo que, desafortunadamente, se han dado fraudes como los presuntamente cometidos por los líderes taxistas en Guanajuato, José Luis Guerrero Mendoza, de Línea Dorada; Javier Gamez, de Taxi Minero, y Juan Carlos Aguilar Vázquez, de Taxi Platinum, denunciados por 14 personas que aseguraron les vendieron los permisos en hasta 70 mil pesos.



“Nosotros vamos a estar al pendiente para saber en qué términos concluye esta situación, pero reitero el llamado que hemos hecho siempre, quienes tengan conocimiento o hayan sido objeto de un fraude que acudan a nosotros para apoyarlos o que acudan directamente al Ministerio Público para presentar su denuncia. No deben dar mayor cantidad a lo que establece la Ley de Ingresos, es el llamado primordial que damos ante esta situación”, declaró Martínez Hernández.



Respecto a los casos que am publicó ayer, dijo que no habían reportado hasta ahora nada sobre ellos al Instituto de Movilidad.



“Desconozco si es cierto o no es cierto, se están dirigiendo hacia una autoridad correspondiente, que es en este caso el Ministerio Público, serán ellos quienes determinen si son o no ciertos los hechos que afirma una de las partes, por parte nuestra no podemos ni afirmar ni negar porque somos ajenos completamente a esta situación, es una acción entre particulares”, manifestó el Director.



En este mismo sentido, dijo que en este momento ya no hay otorgamiento de permisos para taxis ejecutivos, se cerró la cifra en mil 401 en todo Guanajuato.



Sin embargo, informó que durante este primer trimestre de 2017 han detectado a cerca de 20 vehículos que ofrecen el servicio sin contar con el permiso.



“En el actuar de los inspectores de Movilidad, si detectan que un vehículo está dando este tipo de servicio sin permiso, procedemos a detenerlo y aplicarle la sanción económica correspondiente, es una multa, independientemente de presentar una denuncia penal por dar el servicio sin contar con el permiso correspondiente, detenemos el vehículo y lo ponemos a disposición del Ministerio Público, quien resolverá lo que corresponda”, concluyó Martínez Hernández.