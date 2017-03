Se devalúan concesiones, aseguran taxistas

ARELI BARRERA | León Publicada el

Taxistas denuncian que sigue siendo muy costoso y difícil adquirir una concesión, aseguran que el Gobierno sólo facilita las cosas a ciertos líderes del gremio.



Algunos taxistas independientes señalaron que aún en el mercado negro, se pueden llegar a cotizar en 700 mil pesos aproximadamente, pero también indican que se abaratan poco a poco por la competencia que hay con otras empresas como Uber.



“Se devaluaron con tanto Uber y tanto ejecutivo que tienen las organizaciones de taxis, antes de que entraran ellos a quitarnos nuestro trabajo, sí estaban más caras. Dificilmente ahorita una persona va a querer comprar una concesión en 700 mil pesos, a lo mejor ahorita deben andar como en 250 mil pesos”, indicó José Martínez Rodríguez, taxista independiente.



“Muchos venden las concesiones porque ya no es negocio, conozco una persona que acaba de vender cuatro con todo y carros en 450 mil pesos, se abarataron mucho, antes nadie quería venderlas en menos de 700 mil pesos”, agregó Marco Antonio Padilla, taxista.



Contaron que ante la competencia tan grande que hay en el servicio ejecutivo, muchos prefieren vender los permisos para no perder.



“Trabajo siempre va a haber, que gane uno menos es otra cosa, está la novedad del Uber, pero tampoco a ellos les va tan bien”, opinó Andrés Fernández Valdivia, también taxista independiente.



Lo que sí reclama el gremio es que hay muchos que operan sin tener un permiso, lo cual es injusto, pues no invierten nada como ellos para dar el servicio.



“Es muy difícil obtener una, piden muchos requisitos, hay mucho carro pirata, ahorita pare uno y no trae permiso, dicen soy de Uber pero no hay confianza, se debe pensar en la seguridad”, dijo Padilla.



“El Gobierno ya tiene repartidos los permisos a líderes de sindicatos, conocidos, yo conozco a quienes traen 20 ó 30 concesiones y creo que estaba estipulado que sólo podían tener dos máximo, está muy manipulado, que sean parciales”, añadió Jaime, también taxista.