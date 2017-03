Urgen en limpiar Tekchem

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | León Publicada el

La segunda etapa de limpieza de la empresa contaminante Tekchem, en Salamanca, ya está en proceso de licitación, pero no hay certeza de cuándo quedará totalmente limpia esa zona.



“Es un proceso que no se va a detener, el señor Gobernador estará presionando”, aseguró el director del Instituto de Ecología del Estado, Juan Ángel Mejía Gómez, a los diputados, sobre este asunto que está en manos de la Secretaría de Medio Ambiente Federal.



La panista de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, preguntó en específico sobre los avances y pendientes del “Plan Salamanca” pactado con las autoridades federales.



Mejía se enfocó en el problema de Tekchem, cuya primera fase de saneamiento concluyó al retirar 2 mil 300 toneladas de residuos peligrosos.



La segunda incluye una barda perimetral y el retiro de 13 mil toneladas de azufre, “esta etapa de licitación terminará en un par de semanas para programar trabajos”.



“Después vendría una tercera etapa, que sería desmantelar los edificios en pie y mandar el material a disposición, y al final el retiro del suelo contaminado (180 mil toneladas), esa etapa es la que duraría mucho más y no hay una terminación exacta, no se sabe a ciencia cierta si el recurso que hay alcance para ello”, dijo Hernández en entrevista.



A los diputados les dijo que hay un fideicomiso con 147 millones y se gastaron 11.



Hernández pidió que le envíen información del avance no sólo de Tekchem, sino de todo el “Plan Salamanca” y las denuncias penales que la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) del Estado ha presentado por delitos ambientales.