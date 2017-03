ASTERISCOS

*** EL DESFILADERO

El Congreso del Estado le salió ayer y hoy al paso a un trámite de pasarela de funcionarios para luego fijar la obligada postura de partidos políticos sobre el V Informe de Gobierno.

*** GLOSA, INÚTIL

El formato lo cambiaron, pero de fondo la glosa resultó otra vez un ejercicio inútil. Horas y horas de preguntas y respuestas que no concluyen en lo que se debe: ¿Cómo va Guanajuato?

*** DIPUTADOS, EXHIBIDOS

Lo que evidencian estas comparecencias es que los diputados no hacen su chamba en las comisiones. En dos días quieren preguntar por lo que se les paga para fiscalizar todo el año.

*** INVITA OCL

El Observatorio Ciudadano de León, que comanda Luis Alberto Ramos, invita hoy a las 8 de la mañana a la presentación del reporte sobre “El ejercicio presupuestal eficiente y transparente”, a cargo del consejero Eliseo Martínez. Habrá una conferencia con Leonardo Núñez, investigador del CIDE y autor de la tesis “Presupuesto de Egresos Ficticio”.

***GLOSA, ASÍ NO

Pocos minutos bastaron ayer para demostrar lo que ya sabemos, que la glosa del Informe de Gobierno no sirve, es una tradición legislativa del museo de arqueología política del siglo pasado. Le mueven cada año lo que pueden intentando mejoras, pero no le atinan. El objetivo, se supone, es conocer el estado que guarda la administración. Eso no pasa.

*SESIONES SOMNÍFERAS

El formato de comparecencias de los miembros del gabinete legal y ampliado a través de cuatro ejes de Gobierno durante dos días, se hace mediante sesiones somníferas. Y en ello colaboran bastante los diputados locales que preguntan vaguedades y los funcionarios que tiran rollo.

*HORAS Y HORAS

Por ejemplo, ayer, el Eje Calidad de Vida comenzó a las 10:15 de la mañana y terminó después de las 3:30 p.m con la participación de 23 diputados, algunos con varias preguntas, la gran mayoría totalmente ordinarias que se ahorrarían leyendo el documento del Informe. Después de las 4 de la tarde, regresaron al Eje de Economía hasta entrada la noche.

*DIEGO ACAPARA

En Calidad de Vida, la batuta la lleva el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, y sobre él se centraron varias de las preguntas en relación a los índices de pobreza, el programa Impulso Social, que si pinta de azul y blanco los edificios del plan de vivienda vertical, y hasta referencias a sus aspiraciones políticas para el 2018, etcétera, etc.

*¡¡13 DE UN JALÓN!!

Pero la comparecencia incluía en ese Eje a otros ¡¡12 funcionarios!!. Tuvieron algo de participación los secretarios de Salud, Nacho Ortiz, y de Obra Pública, Arturo Durán. A otros como el titular de la Comisión de Vivienda, Adrián Peña, ni los tomaron en cuenta.

*MIGRANTES, DE REFILÓN

Un tema de primerísimo orden, hoy, el de los migrantes, fue abordado en la glosa sólo de pasada. El diputado panista leonés, Juan Carlos Alcántara, pidió exponer qué hace el Instituto de Atención a los Migrantes, y el de Morena, David Landeros, sobre el apoyo a repatriados. Susana Guerra contestó en los minutitos que les dan, dos tres cosas y punto.

*ZAPOTILLO, ¿QUÉ ES ESO?

De otro de los asuntos torales de la agenda pública, el proyecto de El Zapotillo, cuyo acueducto para dotar de agua potable a León está prácticamente detenido -si bien la responsabilidad es de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- nadie dijo una palabra.

*LEONESES LO OLVIDAN

A ninguno de los diputados por León que estuvieron presentes (Éctor Jaime Ramírez, Libia García, Juan Carlos Alcántara, Leticia Villegas y Juan Carlos Muñoz), y la diputada por Dolores Hidalgo, ex titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Angélica Casillas, les interesó preguntar a la actual titular de la CEA, Concepción Gutiérrez, sobre el avance.

*SIN TIEMPO

Tampoco hubo tiempo suficiente para atender temas con los titulares del Instituto de las Mujeres, DIF, PAOT, Ecología, Instituto de la Juventud, Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, y la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.

*PARLAMENTO ABIERTO

El presidente de la Junta de Gobierno, Éctor Jaime Ramírez, argumentó que el formato le abrió oportunidad a todos de participar, tanto a diputados como a funcionarios. Y presumió que 2,412 personas pudieron seguir en vivo por internet las comparecencias.

*NO LE ENTRAN A FONDO

Pero la transparencia es un medio, no un fin, al final de lo que se trata es de revisar el documento del V Informe de Gobierno de Miguel Márquez y compararlo con el Programa de Gobierno 2012-2018 y con el Presupuesto de Egresos autorizado cada año. No es un tema sencillo de estudiar, por eso a mucha de esa chamba los diputados prefieren no entrarle.

*FISCALIZACIÓN AUSENTE

Y es que la glosa no se hace en dos días, una de las funciones centrales de los legisladores es fiscalizar el gasto público, y para ello tienen la obligación de sostener una relación permanente con los otros Poderes (Ejecutivo y Legislativo). Las comisiones en que está dividida la tarea legislativa no le ponen lupa a los programas de Gobierno, ya lo vimos.

***ORDEN A COMPRAS

El Comité de Adquisiciones del Municipio de León tuvo la buena idea de armar un cronograma de compras anual para toda la Administración, lo que permitirá dejar atrás el clásico desorden en que cada dependencia pide lo que quiera a la hora que quiere. Pero no todo ha salido a pedir de boca, los titulares de área no están acostumbrados, y les cuesta agarrar el paso.

*CONTRA LA PARED

El presidente del Comité, el síndico Carlos Medina Plascencia, hizo un nuevo llamado para que toda solicitud de compra se programe con anticipación, además que tenga el respaldo de las comisiones del Ayuntamiento que atienden esos temas, que no lleguen ‘al cuarto para las doce’ y los de la Dirección de Servicios Generales y Adquisiciones se conviertan en los malos de la película.

*FORTASEG, LISTO

Una buena prueba de eficiencia en el gasto la podrán demostrar con los recursos del Fortaseg, recién llegaron 49 millones de pesos (el 70% del subsidio Federal). Medina ya le pidió al tesorero Gilberto Enríquez que mande un correo al secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez, con copia al Alcalde, para que informen pronto sobre los proyectos a invertir.

Moreno Valle, en precampaña

Con el pretexto de promocionar su libro “La Fuerza del Cambio”, el exgobernador de Puebla y aspirante del PAN a la candidatura presidencial, Rafael Moreno Valle, hace promoción en espectaculares con su imagen y nombre en los colores azul y naranja.

Foto: Especial.