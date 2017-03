México para el mundo

LOURDES CASARES DE FÉLIX Publicada el

Desde el inicio de su campaña y últimamente en el discurso ante el Congreso, Donald Trump, tal y como acostumbra, expuso sus conjeturas sin fundamentos reales y sus conceptos distorsionados que sólo causan confusión en gran parte de la ciudadanía estadounidense. Lo que más me retumba en el cerebro es su trillada frase “América para los americanos”, “Consume americano, contrata americano”.

Así ha dispuesto el presidente de EU las reglas de su juego político y económico. Por un lado, presenta a su país como víctima del abusivo mundo que se ha aprovechado de Estados Unidos y promete salvarlo y protegerlo de quienes intenten servirse de la gran potencia. Es curioso pero en México encontramos miles de grandes cadenas de empresas estadounidenses que aunque es cierto que han fomentado empleos, la ganancia máxima es para nuestro vecino del norte. Aquí encontramos supermercados HEB y allá no he visto ni un Soriana, ni una Comercial Mexicana; estamos invadidos de McDonald’s y allá no se ve ni una cadena de tacos como El Pata, Parrilla Suiza o El Portón, ya que “Taco Bell” es de origen, capital y receta gringa que nada tiene que ver con los verdaderos tacos mexicanos. También tenemos Office Depot y Home Depot, que presentan una amenaza al crecimiento de pequeñas papelerías y tiendas con material para la construcción. ¿De dónde saca Trump la idea de que su país es víctima de abuso? ¿Quién es el aprovechado ganador?

Es hora de consumir mexicano y de ofrecer nuestro México al mundo de un modo creativo y profesional. Recuerdo hace muchos años que iba caminando por una calle peatonal turística en el centro del pueblito Heidelberg, en Alemania, y veía pasar a muchas personas comiendo una especie de cono del cual salían unas lechugas. Pregunté dónde se vendía semejante antojo y cuando llegué al local resultó que eran tacos enrollados como cono para que la gente pudiera llevárselos, lo que es conocido como “food to go”. La moderna taquería tenía gran demanda y había una larga fila para comprar el taco que también en tortilla de harina se rellenaba con helado y cajeta y otras versiones dulces. El punto es que con creatividad los productos mexicanos pueden ofrecerse al mundo y ganar espacios como lo han hecho las hamburguesas en nuestra tierra.

Las tostadas de nopal están cobrando gran popularidad como alimentación sana de bajas calorías y el xoconostle se vende en versión mermelada artesanal, condimento para carnes y aderezo para ensaladas. Suéteres muy vistosos de Moroleón se han vendido con éxito en tiendas de moda de los centros comerciales de Estados Unidos.

Más allá de utilizar nuestro ingenio y creatividad para inventar chistes y memes, tendríamos que emplear nuestro talento en cosas productivas y en la promoción de nuestro país que tiene mucho que ofrecer.

Si brindamos buen servicio, honradez, calidad, amabilidad y profesionalismo, México tendría un gran impulso que podría disminuir nuestra dependencia del país vecino.

acentodemujer@hotmail.com