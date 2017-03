Asaltan farmacia Guadalajara

REDACCIÓN Publicada el

Tres hombres armados amagaron a los empleados de una farmacia Guadalajara y escaparon con el dinero de una caja registradora.



El robo ocurrió en la sucursal del bulevar Juan Alonso de Torres casi frente a la Plaza Galerías.



Al menos tres empleados y una promotora estaban en el lugar cuando llegaron tres hombres, dos estaban armados y los amenazaron.



“A todos nos metieron hasta el cuarto, uno mejor ya ni se opone porque en mi caso me pusieron la pistola aquí en el costado”, contó uno de los trabajadores.



Uno de los asaltantes arrebató el dinero que una de las cajeras estaba contando y después los tres salieron corriendo de la farmacia.



“Nos dejaron ahí en el cuarto y después se fueron, hasta entonces ya salimos”, recordó el joven.



Las víctimas llamaron a Emergencias, cuando los policías llegaron un vigilante estaba en la puerta pero dijo no haberse dado cuenta del asalto.



Los ladrones no fueron localizados.