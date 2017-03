Hieren a joven y mujer a balazos

REDACCIÓN Publicada el

Dos personas resultaron heridas en un ataque a balazos ocurrido la tarde de ayer en la colonia Rivera del Río.



Una de las víctimas es una mujer que se encontraba afuera de su casa.



Los hechos ocurrieron a las 12 de la tarde frente a la casa número 128 de la calle Rivera del Río.



Luis Daniel González Padrón, de 30 años, caminaba por ahí en dirección a la calle De los Carteros.



Fue alcanzado por un auto Golf cuyos ocupantes sacaron armas de fuego y dispararon.



Luis cayó al suelo herido de bala en el cuello y en el pecho.



La comerciante Marcela Biurquis Ornelas, de 29 años, salió de su casa para subir a su automóvil, cuando caminaba por la banqueta comenzó el ataque.



“Yo estaba adentro con las niñas, en ese momento se escucharon los disparos y corrimos, de la desesperación nos tiramos al suelo porque los balazos no paraban”, contó un familiar de Marcela.



Las balas hirieron a la mujer en la pelvis, espalda y rodilla derecha.



Los atacantes escaparon hacia el bulevar Francisco Villa.



Testigos pidieron ayuda al 911, pero como no llegaba vecinos subieron a los lesionados a automóviles para llevarlos a recibir atención médica.



Marcela fue trasladada a la clínica T-21 del Seguro Social, donde fue reportada estable, mientras que Luis hasta anoche se encontraba delicado en el Hospital General Regional.



Elementos de la Policía Municipal no encontraron a los agresores, agentes del Ministerio Público se hicieron cargo de las investigaciones y en el lugar localizaron más de 10 casquillos percutidos.