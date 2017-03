Reporta asalto y se contradice

REDACCIÓN Publicada el





Un hombre reportó que fue asaltado poco después de salir de un banco, pero cambió su versión.



Autoridades revisaron las cámara de seguridad del lugar donde ocurrió el presunto atraco, y descubrieron que éste no fue registrado.



El Ministerio Público investigará para confirmar el ilícito.



La presunta víctima al mediodía de ayer reportó que había sido asaltada en la glorieta de Paseo del Moral y Paseo de los Insurgentes.



Marco Antonio dijo a policías que acudió al Banorte ubicado en los bulevares Hidalgo y Campestre, retiró dinero y con su esposa se dirigía a una clínica.



Minutos después cambió esta versión, aseguró que estaba trabajando y su jefe lo mandó a cobrar un par de cheques.



Guardó el dinero en un maletín, regresó a su vehículo y en la glorieta fue interceptado por dos hombres en una motocicleta de pista, aseguró.



No pudo dar a los policías las características de los presuntos asaltantes.



El hombre se negó a decir la cantidad que fue robada, y agentes del Ministerio Público le recomendaron poner una denuncia.



Las cámaras del Municipio fueron revisadas, pero en las grabaciones no se ve el asalto.