Desechan diputados juicios políticos, algunos porque fallecieron los acusados

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó, por unanimidad, 58 solicitudes de juicio político debido a que algunas son constitucionalmente improcedentes o por fallecimiento.



En reunión de trabajo, la copresidenta de la subcomisión y presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén Vicente (PRI), detalló que de los 58 asuntos retirados, 49 no proceden de acuerdo al artículo 110 de la Carta Magna.



Las otras nueve denuncias estaban dirigidas contra seis ex funcionarios que ya fallecieron.



Guillén Vicente especificó que del año 2003 a la fecha se habían acumulados un total de 364 demandas de juicio político, “el pasado 1 de marzo la subcomisión declaró 109 casos cerrados y ahora agregó otros 58, por lo que suman 197 asuntos”, indicó.



En entrevista, apuntó que las 197 demandas de juicio político que quedan pendientes están vigentes y en condiciones de ser estudiadas a fondo, para determinar si proceden o no.



“Ya están todos vigentes, pero deben ser revisados y ver si está sustentado el dicho contra éste que sí sabemos que es servidor público que está dentro de su término. Vamos a ver si están acompañadas las pruebas fehacientes para poder acreditar un posible juicio”, asentó.



El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), copresidente de la Subcomisión de Examen Previo y presidente de la Comisión de Justicia, expuso que han desahogado casi el 45% de los asuntos que hace más de 13 años no se resolvían y confió en concretar la próxima reunión en este periodo de sesiones, a fin de continuar el análisis de los casos.



Entre los casos retirados figuran Bernardo Bátiz Vázquez y Miguel Ángel Mancera Espinosa, ex procuradores generales de Justicia del Distrito Federal; José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).



Los ex comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan Addati y Gonzalo Martínez Pous; el ex director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo; el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo; el ex secretario de Educación y senador, Alonso Lujambio Irazábal.