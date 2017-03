¿Error en tus datos del IMSS? Podrás corregirlos online

AGENCIA REFORMA | EVLYN CERVANTES Publicada el

A partir de este miércoles, los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán realizar de manera electrónica la corrección de datos como el nombre o fecha de nacimiento, lo que les permitirá reducir el tiempo del trámite: de 40 días presenciales a un proceso que concluye en tres días hábiles.

Este nuevo servicio digital está disponible en el sitio oficial del IMSS. Para iniciar la corrección de datos, el usuario deberá ingresar la CURP y un correo electrónico, posteriormente el Instituto realizará el proceso de análisis interno y finalmente, el asegurado recibirá por correo eléctrico la certificación de corrección de datos en un máximo de tres días.

Durante la presentación de los avances de la Agenda Digital que forman parte de la Estrategja Nacional para Mejorar el Servicio de Atención a los Derechohabientes, el director general del IMSS, Mikel Arriola, destacó que la digitalización de este trámite permitirá a los asegurados corregir datos como el nombre, fecha de nacimiento, sexo y la CURP, procesos a los que anualmente acuden a ventanillas de manera presencial unas 500 mil personas.

Este medio millón de asegurados, explicó, solicitaba la corrección de datos personales y tenían que acudir a las ventanillas del Instituto por lo menos en tres ocasiones hasta concluir su trámite.

La corrección de datos, indicó, es necesaria para que el asegurado haga otros trámites como el cobro de pensión, gestión de incapacidades, retiro de desempleo, obtener crédito de Infonavit, registro de Afore, entre otros, por lo que la digitalización de este servicio le dará mayor certeza.

Asimismo, señaló que con la digitalización de la corrección de datos se eliminan los gestores externos, quienes cobran hasta 2 mil pesos.

"Si no corregíamos los datos no podíamos cobrar la pensión, la incapacidad, no podíamos pedir el subsidio de retiro por desempleo, no podíamos acreditar las gastos funerarios y en el Infonavit no podemos solicitar un crédito.

Todas esas cosas se hacían moratorias porque el proceso de corrección de datos duraba 40 días, al liberar estos cuellos de botella a tres días estamos generando transparencia, que se eliminen los gestores externos que cobraban 2 mil pesos, evitar el traslado de personas con discapacidad, eliminar la incertidumbre", afirmó.

Actualmente el IMSS tiene digitalizados 18 de 23 trámites, lo que representa un avance del 78 por ciento en la Agenda Digital. Esto permitió que en 2016, 51 millones de personas dejaran de hacer tramites presenciales y optaran por el uso de herramientas electrónicas.

Mikel Arriola anunció que el IMSS tiene previsto que a finales de este año se ponga en marcha una fase de digitalización para realizar la corrección de datos de homónimas, dos o más personas que comparten el mismo número de seguridad social, así cómo solucionar las duplicidades.

Pasos para corrección de datos del asegurado

1.Ingresar al sitio www.imss.gob.mx

2.Ingresar CURP y correo electrónico

3.Capturar los datos y cargar documentos

4.El IMSS realiza el proceso de análisis interno

5.El asegurado recibe por correo electrónico la certificación de corrección de datos

Percibe IMSS millones por atención de no derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibe anualmente alrededor de 11 mil millones de pesos por la prestación de servicios médicos a personas que no son derechohabientes de ese Instituto.

Mikel Arriola, director general del IMSS, dio a conocer que los servicios quirúrgicos son los que tienen mayor demanda entre la población que no es derechohabientes.

"Hemos recibido más o menos 11 mil millones de pesos de este tipo de cuotas eso es lo que tenemos presupuestado en la Ley de Ingresos", dijo.

"Lo que prestamos son servicios quirúrgicos de alta especialidad y hay que resaltar que no hay prestadores de servicios médicos en México que tenga el nivel de especialización en enfermedades crónicas que tiene el Instituto", indicó en conferencia de prensa.

El IMSS publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los costos unitarios por nivel de atención médica que aplicará durante 2017 a las personas que no son derechohabientes.

De acuerdo con el documento, la consulta de medicina familiar tiene un costo de 674 pesos, por día de hospitalización el paciente debe pagar 7 mil 256 pesos. El servicio médico más caro es el de terapia intensiva que tiene un costo de 34 mil 509 pesos.