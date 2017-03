Confía en Celaya

CARLOS CAMPOS Publicada el

El técnico de Celaya, Gustavo Vargas, confían en que Celaya tendrá un buen cierre en el torneo, mismo que bastará para estar dentro de la liguilla.



Después de la derrota ante Tampico, Celaya cierra el ciclo y piensa ahora en Lobos, equipo con el que tiene similares condiciones de juegos ganados, perdidos y empatados.



“Los cuatro rivales que tenemos próximos están involucrados en la liguilla, seguimos confiando en que estaremos dentro la liguilla”, dijo el técnico.



El estratega consideró que Celaya se tiene que hacer fuerte en su casa y no perder fuera de ella, con las victorias en casa y sacando empates de visita, consideró estarán dentro.



“Tenemos que ir primero hacernos fuerte y ganar en casa y no perder fuera, sacar los dos puntos (De visita) o si sacas un partido positivo fuera estamos dentro, enfrentaremos a equipos en partidos directos, quien pierda se queda, son partidos cercanos en tanto a la tabla”, comentó.



Sobre el siguiente rival aseguró que tiene sus cualidades, pero Celaya tiene buen funcionamiento y esperan salir en una buena noche.



“Me parece un equipo que juega bien, gente con buen trato, con juego aéreo, aprovecha sus ventaja, pero insisto, el funcionamiento de Celaya es muy bueno, lamentablemente no estamos finos, la gente en la ofensiva ojala salga fino y aspirar a un marcador holgado”, comentó.



El estratega confía que Celaya tenga un cierre perfecto y salir con ritmo en liguilla para así buscar el campeonato.