Toros apoyan causa

CARLOS CAMPOS Publicada el

El equipo de Celaya CD se une a la celebración por el día Internacional de Síndrome de Down y apoyar a Down Celaya.



Para el duelo ante Lobos, el equipo celayenses estará donando playeras de juego, un balón, zapatos deportivos y unos guantes para que Down Celaya haga la rifa y obtenga recursos.



Ayer en rueda de prensa, se dio a conocer que el club y Down Celaya unirán fuerzas para lograr el objetivo y apoyar a los niños down.



Alejandra Acosta; presidente de Down Celaya, Gabriela Méndez; directora de DIf Comonfort, Carlos Franco; Director Deportivo de Club Celaya, Rodrigo López y Ricardo Roldán jugadores del club estuvieron presentes en este anunció.



“Hemos decidió apoyar esta noble causa con estas personitas que son importantes, esperemos que vengan a poyar esta causa de Down Celaya, en taquillas con una actividad para la interacción, con regalos que tendremos para la gente que venga y apoye a la asociación, sorpresas coleccionables”, dijo Alejandro Hernández.