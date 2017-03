Arranca Sectur con conferencias

VANESSA RIVERA Publicada el

Ser un líder influyente y persuasivo es posible, pero el primer paso para conseguirlo es escuchar a la gente que los rodea.



Esto fue lo que aprendieron ayer los asistentes a la primera de cinco conferencias magistrales que organiza la Secretaría de Turismo de Guanajuato (Sectur), ciclo que lleva por nombre ‘Desarrollo y liderazgo en el turismo’.



El evento tiene el objetivo de ofrecer herramientas y capacitar a los diferentes actores del sector turístico: empresarios, prestadores de servicios y estudiantes, entre otros.



La primera charla tuvo lugar ayer en Celaya, en el hotel Real Inn; fue impartida por Ezra Michel, presidente de Head Coach y se llamó ‘Liderazgo aplicado: Influencia y persuación’.



Los casi cien asistentes aprendieron estrategias para ser líderes cuya influencia sea suficiente para que el trabajo en equipo prospere, y que manejen correctamente métodos de persuación para convencer a sus colaboradores de aportar a la organización.



“Se aplica a todos, desde luego tenemos que empezar a barrer la escalera de arriba a abajo y se baja hacia las personas operativas o de servicio, a los departamentos de ventas, por ejemplo, para alinearlos en un solo proyecto”, explicó Ezra Michel, coach táctico y CEO de Head Coach.



El ponente explicó a los asistentes que el objetivo sería aplicar diez estrategias básicas: escuchar, tener autocontrol, no intentar ganar una discusión; además, no preguntar qué, sino cómo; dar seguimiento a todo asunto; hacer preguntas abiertas; demostrar que más gente está de acuerdo contigo; actuar y no quedarse en la intención; demostrar un punto con datos duros, y persuadir a través de la búsqueda del beneficio mutuo.