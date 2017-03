Rechazan el cobro por estacionamiento

OSCAR ORTEGA GARCÍA Publicada el

Clientes y empleados que visitan a diario la Plaza Comercial Veleros no están de acuerdo que se cobre el estacionamiento aunque ya fueron instaladas las casetas en tres de los accesos.



Las máquinas de cobro fueron instaladas en los accesos de las avenidas Parque Tulipán, Francisco Juárez y Torres Landa.



“No sabemos cuánto se va a cobrar, pero sólo nos alejaría como clientes. Soy vecino de la colonia Del Parque y al controlarse la entrada no sólo será dinero para los visitantes, sino tráfico y largas filas porque son las avenidas que más utilizamos para salir al trabajo o escuelas de nuestros hijos”, dijo el señor Marcelo Durán.



En lo que respecta a los empleados mencionaron que sólo hay rumores del cobro, pero que trabajadores sólo llegaron instalaron las casetas e interrumpieron el trabajo.



“Llegaron hace como cuatro semanas y las pusieron muy rápido. Se dice que es por los robos pero tenemos el ejemplo de Parque Celaya donde cobran y hasta asaltan adentro de la plaza.



“Antes de empezar a funcionar las plumas y el sistema creó que deben analizar las consecuencias”, comentó Maria de los Ángeles Almanza.



Las personas que se encargan de cuidar los autos mencionaron que temen por su trabajo, ya que están consientes de que al poner en funcionamiento las máquinas de cobro, tendrían que abandonar la plaza.



Hasta el momento el sistema de cobro no funciona y personal de la vigilancia privada de la plaza manifestaron que desconocen cuando funcionaran las plumas.