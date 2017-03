SALVADORA DEL ROCÍO ÁLVAREZ LEDESMA | De Salvadora Publicada el

A mí me encantaba ir a la feria cada diciembre con mi amiga Guille. Subirnos a los juegos y sentir el corazón desbocado, luego, subirnos a otro y otro más, comer churritos y reír, sobre todo reír. Había atracciones que a ella no le gustaban tanto como a mí, sin embargo accedía a entrar porque íbamos juntas, como era la casa de los sustos o la mansión de los espejos que a mí me gustaba tanto. Y me pongo a pensar el porqué. Supongo que podía sentir al mismo tiempo la sensación de estar perdida, con la tranquilidad que afuera estaba mi nana y en cualquier momento, podía el encargado del juego ayudarme a salir, y esos sentimientos ambiguos me animaban a entrar produciéndome una sensación extraña. Me gustaba internarme en la mansión laberíntica de espejos para reflejarme en un juego de visión hasta la infinitud y verme en todos ellos desde diferentes ángulos como me verían los extraños; y yo, la real de esas miles, era a las que todas seguían en mis movimientos. No sé por qué disfrutaba tanto ese juego de refracción. Ahora perdida en mis recuerdos de infancia lo asemejo a la vida cotidiana, en la que a veces siento estar perdida dentro de un laberinto y tengo que encontrar una salida. La vida nos da a diario una variedad de retos igual que en la casa de cristal. Hay algunos más chicos o grandes según el tamaño de nuestro problema y a diferencia de la feria, no hay quién nos guie a la salida y la tenemos que buscar pacientemente. Porque en este extravío suceden varias cosas que a veces no podemos evitar, como es caer en desesperación, pasar horas en vela, seguido por el proceso de pedir, prometer y sentirnos solos. Después, viene la determinación de salir, buscar un nuevo rumbo hasta estar libres; sentir cómo esa opresión se nos va del pecho y se instala la tranquilidad de nuevo para sonreír por sentirnos libres de nuevo, con la paz cubriéndonos como un cálido manto blanco que nos devuelve la esperanza.



La vida es como la feria, reflexiono, tiene de todo un poco: diversión, laberintos y sustos, así es. Se compone de alegrías, tristezas, desafíos, y la entrada a la casa de espejos, está incluida en el boleto de entrada y no puedes omitirla. Pero… ¿existe acaso el afortunado viviente que esté libre de problemas? También me pregunto: ¿Cuántos han bajado los brazos y han decidido vivir dentro de una casa de espejos?



S. A. L.