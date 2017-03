Describe a su ¡hombre perfecto!

AGENCIAS Publicada el

El cantante colombiano J Balvin se ha encontrado envuelto en rumores que ponen en duda su sexualidad, debido a su forma de vestir y a su eterna soltería.



Sin embargo, durante una conferencia de prensa del ‘L Festival’ que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, aseguró que no es homosexual, e incluso en tono de broma, describió cómo sería su novio si lo tuviera.



"A mi eso no me importa… Si yo fuera gay, tendría un novio bien bonito, ya lo hubiera mostrado” respondió ante la pregunta de cómo sería el cantante en caso de ser homosexual

Información de TVNotas