Eiza hace 'berrinche' en entrevista

Desde hace algunos meses, se rumoró que Eiza González tenía un amorío secreto con Giovani Dos Santos, con quien incluso aseguraron que vivió una escapada romántica en la Riviera Maya.



Sin embargo, ahora la actriz fue captada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, donde le cuestionaron cómo iba su romance.



La pregunta provocó la risa de la actriz, quien se mostró muy hermética y se limitó a decir que había demandado al medio que difundió tal mentira. “No lo conozco. En mi vida lo he conocido, imagínate. No tengo nada más que comentar”, comentó la también cantante.



Y es que el reportero le preguntó sobre una serie de fotografías que divulgaron en la que aparecía en bikini y el cual rumoraron lució durante el viaje con el futbolista. "No voy a dar detalles. Ya demandé a la revista, no conozco a la persona que me dices", respondió algo molesta.