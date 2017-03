Rompe el silencio Kate del Castillo: sufrí en mi matrimonio

EL UNIVERSAL Publicada el

La actriz Kate del Castillo relata para una campaña acerca de la violencia contra las mujeres los malos tratos que sufrió durante su primer matrimonio.



Del Castillo nunca nombra directamente a su primer esposo, Luis García, con quien se casó en 2001. Sin embargo, los detalles de la narración no plantean dudas sobre la identidad del “futbolista muy reconocido y exitoso” con quien se casó y al que acusa de haber minado su autoestima e intentado estrangularla.



La campaña, parte de la iniciativa Real Woman Stories https://www.patreon.com/realwomenrealstories, se compone de varios vídeos en inglés y en español en los que Del Castillo anima a las mujeres a que no soporten abusos y reconstruyan su autoestima en caso de haberlos padecido.



En un texto escrito por la actriz con el que acompaña a los materiales gráficos, explica cómo su relación comenzó cuando tenía 27 años: “Me enamoré profundamente y al año me casé con él. Pocas veces de novios tuvimos problemas, más que problemas entre nosotros eran cambios de ánimo muy marcados en su persona, los cuales a mí hasta gracia me hacían”.