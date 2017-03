Ni las garras mete La Fiera

AGENCIA REFORMA Publicada el

Al Santos le vino bien el receso por la Fecha FIFA, pues goleó 4-0 al León, en encuentro amistoso celebrado en el Estadio Toyota Park de esta ciudad.



La escuadra lagunera, necesitaba retomar confianza porque su marcha en la Liga no va dentro de los objetivos deseados, pues no gana desde la Fecha 4, y hoy no sólo se reencontraron con el buen futbol, sino también con los goles.



El cuadro esmeralda no tuvo un buen arranque, pues luego de varias fallas se decretó un penal a favor del cuadro lagunero y en las reclamaciones, Diego Novaretti se fue expulsado.



Jonathan Rodríguez puso en ventaja al cuadro lagunero al minuto 35, desde los 11 pasos.



Luego de este gol, los pupilos de José Manuel de la Torre tomaron confianza, comenzaron a desplegar un mejor futbol y los jugadores de León no pudieron reponerse



Al minuto 43, Ulises Dávila puso el 2-0 tras una buena jugada colectiva, con la que redondeó el buen manejo de partido que le vinieron imprimiendo.



Para el segundo tiempo, ingresaron al campo Djaniny Tavares, Jonathan Orozco, Jorge Sánchez, Julio Furch Julio González y César Ibáñez.



Y en la recta final, el Chepo de la Torre también envió a Osvaldo Martínez, Ulises Rivas, Mauro Cuero y Diego de Buen.



Cuando León intentó reaccionar, se encontró con el potente cañón de Osvaldito, que en dos minutos terminó aniquilando al conjunto del bajío.



Osvaldito se destapó con un doblete a los 73' y 75', dejando sin oportunidad al conjunto dirigido por Javier Torrente.



Los Guerreros se alistan para recibir a los Gallos de Querétaro y León visitará a los Tigres.