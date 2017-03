Abandonan El Zapotillo

JESÚS GARCÍA | León Publicada el

El diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, puso en evidencia el abandono en que se encuentra la Presa el Zapotillo, a dos años de que se detuviera la obra.



El ex alcalde de León acudió a la construcción, ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, con la finalidad de conocer de primera mano la situación.



am acompañó al legislador, quien aseguró que desde diciembre pasado estuvo gestionando con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que le permitieran el ingreso a las instalaciones de la presa y no hubo respuesta.



La llegada del diputado a la caseta de vigilancia de la presa se dio alrededor de las 11 de la mañana del domingo pasado, 19 de marzo, los dos guardias de la empresa de seguridad que estaban en el lugar le impidieron el paso porque no había registro de su visita, ni estaba autorizado por parte de Conagua.



Sheffield Padilla mostró la identificación que lo acredita como diputado federal y les explicó que había hecho las gestiones para ingresar a través de Germán Sierra, de la Conagua, pero al no resolverle nada, decidió actuar de esta forma.



Le pidieron que esperara para informar a sus superiores, pero los minutos pasaron y no había respuesta, por lo que, alrededor de las 12:10, el diputado ingresó.



“Ya me cansé, ya me identifiqué con ustedes, ésta es una obra federal y voy a pasar, si quiere usted anotar que nos vamos a pasar”, le dijo el diputado a uno de los guardias.



Cuando avanzaba hacia la cortina, otro de los custodios informó que ya venía en camino el jefe de seguridad, Mauricio Elías Luna, y que lo guiaría dentro de las instalaciones.



Elías le explicó al diputado que ya se había autorizado su ingreso, pero sólo hasta el mirador de la presa, ya que el almacén donde estaban los cascos y ropa de seguridad estaba cerrado por ser domingo.



Sheffield aceptó el ofrecimiento y siguió adelante.



“Esto es lo que quería ver”, dijo el diputado panista cuando observó el abandono en que se encuentran las obras y el desgajamiento de uno de los taludes.



‘Agua no brota en Jalisco’

Frente a la cortina de la presa El Zapotillo, el diputado panista explicó que las acciones y declaraciones realizadas por el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, son mentiras, ya que el agua no pertenece a Jalisco, como ha hecho creer.



“Es un pretexto político porque nomas es para andarse paseando y ventaneando fuera de su municipio con miras a su campaña por la gubernatura (de Jalisco), engañando vilmente a la gente”.



Por algunos minutos, Sheffield analizó la situación en que se encuentra la construcción y las instalaciones, reprochando el abandono en que se encuentran.



“Como ustedes pueden ver, este lugar está más seco que nada, aquí no brota el agua, hacen creer como que el agua brotara de la tierra, de las peñas de Jalisco, el agua es de Aguascalientes y son generosos los hidrocálidos, los zacatecanos y los propios guanajuatenses, por donde también pasa este río Verde; de acuerdo a la Ley Federal, el agua es todo el País, no hay límites estatales”, explicó.



Señaló que el agua que se almacene en el vaso de captación de la presa es principalmente para Jalisco, dos tercios del total, de acuerdo con la distribución que se acordó.



“La realidad es que el agua de Guanajuato está garantizada para esta altura (de la cortina) pero no es costeable la obra si nosotros no logramos que se haga la elevación a como debe de ser, como está hecho el proyecto, a 105 metros”.



La Suprema Corte de Justicia respaldó la decisión de un juez federal y sentenció que la cortina no debe superar los 80 metros de altura, en respaldo a la petición de 11 pobladores de Temacapulín, una de las poblaciones afectadas por la obra.



Sheffield comentó que es una tristeza ver que después de dos años se deterioren las instalaciones, por eso la importancia de que sigan los trabajos lo más pronto posible.



“Ahí esta la maquinaria ya pudriéndose y además ya vemos problemas en los taludes, los derrumbes se aprecian en muchos lugares, cuando se continúe la obra, y espero sea muy pronto, que todas estas farsas y politiquerías que encabeza Alfaro y las consultas que hizo a la ONU el Gobernador de Jalisco, que desde hace tres meses le contestaron que no le asiste el derecho, que es una obra que está hecha de acuerdo a todos los tratados internacionales y protegiendo el medio ambiente”.



Sobre las declaraciones que Alfaro hizo en San Juan de los Lagos el 18 de marzo, donde afirmó que pararían la construcción del acueducto para garantizar el agua en Jalisco, lo retó a que lo hiciera.



“Pués si él lo para, ahora si como dicen, de huevos a huevos, yo voy y le hago la contra, el Alcalde de Guadalajara contra el ex Alcalde de León de a como quiera que nos toque, digo, si la quiere llevar a la bravata, pero no creo que sea necesario porque en este País hay leyes y se deben de respetar y el que no las está cumpliendo es Alfaro”.



Manifestó que como consecuencia del paro en las obras, cuando se reanuden tendrán que invertir recursos que no estaba previstos para restaurar los taludes derrumbados.



En el terreno se encuentra la maquinaria utilizada para la construcción de la cortina de la presa, tuberías, materiales y decenas de estructuras metálicas por las cuales se transportaba el concreto.



Las construcciones con material prefabricado edificadas junto al mirador de la presa, que son utilizadas como oficinas y almacenes, ya presentan daños, una parte del piso de concreto se desgajó por la erosión de la tierra.



La visita se prolongó por casi una hora y el jefe de seguridad avisó que el ingeniero a cargo de la obra no llegaría, pero informó al diputado, a través de una llamada telefónica, las condiciones de la obra.



La compañía Sistemas Avanzados en Ingeniería Civil S.A de C.V se encarga del mantenimiento, mientras que maquinaria de la empresa Rotec está abandonada en el lugar.



Jefe de seguridad rechaza daños

El ingeniero Jorge Juárez Montalvo, jefe de Seguridad Patrimonial del Proyecto El Zapotillo, le explicó a Sheffield Padilla que hasta el momento no se ha presentado ninguna falla en la cortina de la presa, la cual se monitorea diariamente con sensores.



“Yo le puedo confirmar que no nos hemos enterado de alguna falla, todos los días se están monitoreando todos los sensores que se dejaron para determinar o detectar ese tipo de fallas y hasta ahorita no hay ningún aviso o alarma, eso sí lo puedo confirmar”, aclaró Juárez Montalvo.



am tuvo acceso a fotografías del interior de los túneles que atraviesan la cortina de la presa de un lado a otro, donde se observa a obreros que realizan trabajos de mantenimiento para tapar veneros de agua caliente que brotan en los taludes y al parecer han afectado la estructura.



“Es que no me toca a mí verla, ya se trataron y se inyectó toda la cortina, se dejó de inyectar porque se paró la obra, pero tiene un dren de salida, en los túneles abajo hay galerías, en todas las presas que se construyen, se les da un tratamiento de inyección y se les hace una cortina impermeable, es muy natural en todas las obras”, aseguró el ingeniero.



En relación con el desgajamiento del talud en la parte poniente de la cortina, expresó que fue rellenado con concreto, aunque no formaba parte del proyecto, precisando que no han retirado el material acumulado porque no cuentan con maquinas.



“Se determinó que se cubriera, pero no era necesario, porque no forma parte del cuerpo de sostenimiento, por eso es que no se ha tratado ni se ha hecho algún trabajo, y no tenemos el equipo para remover todo el escombro que cayó ahí”, explicó el ingeniero.



Indicó que actualmente trabajan en la presa 17 personas, de las cuales tres son los responsables de monitorear la obra.



“Cualquier movimiento que se note, un asentamiento humano, enseguida ellos lo detectan con los sensores, tenemos dos mecánicos y el personal restante es únicamente de mantenimiento de flora y fauna, porque se están haciendo reforestaciones”.