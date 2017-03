Buscan construir centro comercial

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

Inversionistas buscan impulsar el desarrollo en el polígono del Poliforum y la zona hotelera con un centro comercial con oficinas en la zona del viejo estadio de La Martinica y un centro de espectáculos, frente a lo que eran las instalaciones de la Pepsi.



Uno de los tres inversionistas que adquirieron el estadio, que pidió se reservara su nombre y el de sus socios, dijo que buscan detonar la zona con su proyecto.



Aunque no reveló el monto de la inversión en la compra del terreno y el estadio, señaló que ya cuentan con los permisos de Desarrollo Urbano para demoler el inmueble.



“En su lugar hay el proyecto de construir un moderno y funcional centro comercial y oficinas de primer mundo que vendrán a darle realce a la zona hotelera”.



Manifestó que hay un gran interés de empresarios por invertir en León en la construcción de edificios y centros comerciales, como también en los terrenos del que era el conjunto comercial Estrella.



Otro de los inversionistas es Juan Pablo Bailleres Gual, hijo del empresario Alberto Bailleres González, quien confirmó que ya tienen terreno y recursos para la construcción de un centro de espectáculos, para todo tipo de eventos, artísticos, culturales y taurinos.



“El proyecto sigue atorado, a pesar de que tenemos el compromiso de las autoridades de que se va a derogar la ley que impide a los niños entrar a las corridas de toros, a pesar de que también ya se ganó un amparo. Estamos esperando que oficialicen la derogación de éste acuerdo para iniciar el centro de espectáculos”.



Éste vendría a reemplazar a la vieja plaza de toros La Luz, que se encuentra en deplorables condiciones



Bailleres mostró optimismo.



“La buena noticia es que tenemos el firme compromiso del Alcalde (Héctor López Santillana) de llevar a cabo la derogación de esta disposición (no dejar entrar a los niños) y tiene los argumentos legales para llevarlo a cabo. En cuando se derogue iniciamos”.



El empresario dijo que sería uno de los centros más modernos en el país.



“La intención es construir algo moderno, donde se den todo tipo de espectáculos, no sólo corridas de toros. Instalaciones, modernidad y con toda la categoría que se merece la ciudad de León y el estado de Guanajuato”.



Subrayó que ya se invirtió en la compra del terreno y se cuenta también con el proyecto ejecutivo.



“Es un terreno cerca de la feria y se tendría un centro de espectáculos que detonaría aún más esta zona turística para la ciudad. Esta el anteproyecto y sólo esperamos la autorización de las autoridades municipales para iniciar trámites y llevar a cabo la construcción”, añadió Juan Pablo Bailleres en su reciente visita a Irapuato, donde se lidió una corrida de su ganadería, Begoña.