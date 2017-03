Promete Márquez expropiar si no hay más remedio

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

El gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que buscarán expropiar los terrenos necesarios para conectar la autopista León-Salamanca con el Distribuidor Vial Timoteo Lozano-Delta, en caso de no llegar a un acuerdo con los propietarios.



También reconoció que por ambiciones se ha frenado el proyecto de la construcción de una vialidad que comunique la autopista Salamanca-León, con el Puerto Interior.



El mandatario manifestó que primero se buscará llegar a un acuerdo con los propietarios, dado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes CT ya cuenta con 43 millones para el pago de afectaciones, pero ahora los particulares piden 20% más, como publicó ayer am.



Dijo que a pesar de ser una obra federal, el director de la SCT, José Leoncio Pineda Godos, le solicitó su intervención.



“Este tramo de 1.3 kilómetros es una vialidad que urge que se concrete. Efectivamente está detenido el proyecto por un problema de compra-venta de unos terrenos. Se está revisando el tema, junto con el alcalde, Héctor López Santillana, parece que todo va por buen camino, y espero que pronto se pueda desatorar y dar una buena noticia”.



En relación al atraso del proyecto de la vía de la autopista de Salamanca al Puerto Interior, dijo que también es provocado por la especulación de terrenos.



Márquez negó que le dé “frío” expropiar terrenos.



“No, por el contrario, yo he dicho que hay que hacerlo cuando se ofrezca expropiar, sin ningún problema, pero es más tardado, a veces es mejor negociar primero y llegar a un acuerdo para facilitar las cosas y si no, se expropian los terrenos. Yo no tengo ningún problema en expropiar”, añadió el gobernador.



En el tramo de la carretera de Loza de los Padres hasta la prolongación La Luz, del Eje Metropolitano, están en proceso tres expropiaciones.



El Secretario de Obra Pública del estado, José Arturo Durán Miranda, señalo que la especulación frenado proyectos de vialidades como ya ocurrió con la carretera León-San Ana del Conde.



“Estamos trabajando en el Eje Metropolitano en la liberación de terrenos de Loza de los Padres al bulevar La Luz y de Villas de San Juan al Bulevar Delta. Ya hemos tenido acercamiento con los afectados. Están en proceso la expropiación de varios predios de propietarios que no logramos convencer, ni negociar en base a los avalúos”, dijo.

También Alcalde busca acuerdo

El alcalde de León, Héctor López Santillana, dijo que si bien ya se han superado problemas con los especuladores en el Eje Metropolitano, subsisten en otros proyectos.



“Ya nada más faltaba una sóla operación para tener liberado todo el derecho de vía del Eje Metropolitano, esta reunión se iba a dar en estos días y yo espero que logremos ya en días próximos, previo a la firma de los documentos, poderles informar que ya todo el derecho de vía del Eje Metropolitano está liberado”.



Comentó que en las obras de conexión en bulevares como Hilario Medina, Francisco Villa o Guanajuato, la situación es diferente.



“Sí estamos teniendo problemas en relación a los valores de los predios (...) ahí estamos en la mejor disposición de hablar y de negociar siempre de frente con los dueños, procurando un acuerdo, cuando no se llega al acuerdo siempre tenemos el recurso de la expropiación”.