Amor de lejos

Mi nombre es Pedro, mi mamá siempre se la pasa hablando de su hermana. Me cuenta que mi tía Dora de chiquita, le quitaba sus juguetes, le agarraba su ropa y le hacía un sinfín de travesuras.



Yo la conozco muy bien. Antes no entendía, pero ahora que tengo 15 años de edad, entiendo que es muy trabajadora. Desde que yo tenía un año, mi tía Dora se fue a Estados Unidos, que para una “vida mejor”. Aunque esté lejos, parece que vive con nosotros. Nos manda muchos regalos de allá. Su cumpleaños siempre lo festejamos y nos tomamos video para que ella se sienta aquí en México. A donde vayamos, no puede faltar una cámara. Filmamos todos los momentos importantes que pasamos y después se los enviamos.



Mi tía Dora a veces se enoja mucho con sus hijos, Jack y Robert, que son mis primos. Es que ella se desespera porque mis primos no llegan temprano a la casa y ella tiene miedo que puedan andar en pandillas. Mi primo Jack, tiene una novia con muchos tatuajes, el otro día se asomó a la camarita y la alcancé a ver. Conozco tanto a mi tía, que a veces pienso que ya no necesitamos ir a visitarla para verla personalmente.



He escuchado muchas historias de personas que se van al otro lado. Tengo muchas dudas. A veces quiero irme al otro país para aprender inglés y ganar muchos dólares, y otras, estando aquí en mi país, veo de todo lo que se pierden mi tía Dora y mis primos.



El otro día me puse a pensar sobre que sería lo que extrañaría de este lugar si es que me fuera, y se me vinieron a la mente muchas cosas. Llegar todos los días de la escuela y ver a mi madre es algo que me hace feliz. Salir libremente a la tienda de la esquina o comprar los tacos de al pastor con Pancho el de en frente. Yo creo no podría dejar las fiestas y reuniones que hacemos en la familia, echándole carrilla a mi tía Laura, jugándole bromas a mi primo Fermín, ver la cara de mi prima Mari que siempre está de genio y tratamos a como dé lugar de que se ría. No podría dejar los apapachos de mi padre, el que siempre me esté llamando la atención y dándome más de mil recomendaciones antes de irme a trabajar o a la escuela. Disfruto mucho ir al centro con mi familia, y aunque a veces me pongo renuente por caminar demasiado, siempre los acompaño.



No sé qué es lo que sucede pero he observado que aquí en México, las familias son más unidas. Mi tía Dora se entristece cuando en Navidad no la acompaña alguno de sus hijos, yo siento feo pero me pregunto, ¿por qué no se regresarán?, tal vez aquí no ganemos mucho dinero pero ganamos amor, tenemos a nuestra familia cerca y juntos unimos fuerzas, formamos equipos fuertes.



Al menos eso es lo que me dice mi madre y yo creo que sí es verdad. Mi abuela me dice que existen muchos tipos de riquezas, una es la del dinero, otra es la espiritual, la mental, etc. Y ahora entiendo a mi abuelito cuando dice: “No soy pobre, simplemente no tengo dinero”. Ah y hablando de mis abuelitos, son otra onda. Con ellos he aprendido muchas cosas. Mi abuelo siempre me da consejos del corazón. Me aconseja que siempre debo salir con mis zapatos bien boleados, que esté siempre limpio y que huela bien. Y de mi abuela ni se diga, solo con oler sus ricas salsas de molcajete y acompañarla al rancho para ver cómo crecen sus flores, me siento más en familia. Yo creo a ellos no podría dejarlos. Siento que me convierten en una mejor persona y son los únicos que me pueden contar como era mi madre de chiquita.



No sé muy bien qué está pasando en Estados Unidos que muchos paisanos se están regresando, pero eso no me pone triste. Me pone feliz el pensar que a mi tía Dora y a mis primos los pueda tener cerca de mí y así les pueda mostrar lo hermoso que es nuestra familia. Y ya no tendríamos que tomar video a cada rato. Ellos ya estarían presentes.



Recuerda: “La felicidad es de quien la trabaja”