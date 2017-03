Asteriscos

***PLATO FUERTE



El secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca fue el más cuestionado en el segundo día de la glosa del V Informe de Gobierno, bien lo dijo la diputada Estela Chávez Cerrillo que por lo visto el plato fuerte serían los temas de seguridad y sobre todo Escudo.



***CON ESCUDO



En su defensa Álvar lanzó un montón de cifras positivas que, dijo, dan cuenta del éxito de Escudo, pero los diputados no quedaron tan convencidos, pues no les coincidían las cifras con el aumento de algunos delitos.



***DOS GUANAJUATOS



Lo que está claro es que hay dos “Guanajuatos”, uno el que ve el Secretario y el otro que cuestionaron algunos diputados: “No veo el Guanajuato que usted ve”, dijo Álvar a la priista Irma González.

***¿Y LA FEDERACIÓN?



Otro punto que llamó la atención durante la comparecencia del Secretario de Seguridad fue la respuesta que dio a la pregunta que le hizo la diputada Irma González, respecto a qué hace falta para disminuir la violencia en la entidad. Bajita la mano el funcionario señaló que hace falta un mayor apoyo de policías federales.



*SUMAN QUEJAS



No es el primer funcionario que hace un llamado a las autoridades federales para reforzar la seguridad, pues la semana pasada el alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García, también explotó ante la falta de apoyos de la Procuraduría General de la República (PGR).



*ENTRAN Y SALEN



Y es que hay un tema en el que de plano las autoridades federales y estatales se encuentran entrampadas, pues hay delincuentes que son detenidos por delitos contra la salud que más tardan en ser aprehendidos que en lo que los policías vuelven a encontrarlos en las calles.



*CLIENTES FRECUENTES



Como muestra basta ver algunas detenciones de ayer en León. Al menos dos de los presuntos delincuentes tenían entre tres y cinco detenciones previas por posesión de drogas y armas de fuego; si salen y entran a la cárcel se hace un cuento de nunca acabar. ¿A poco no?



***TAXIS EJECUTIVOS



Otro tema que salió a relucir ayer en la glosa del V Informe de Gobierno fueron los permisos para taxis ejecutivos que comenzó a autorizar el año pasado el Gobierno del Estado tras la aprobación de la Ley de Movilidad.



*DUDAS



El diputado local panista, Juan Carlos Muñoz Márquez, quien desde el principio no ha estado muy de acuerdo con esto de que circulen los taxis ejecutivos, aprovechó para cuestionar sobre los permisos que se han otorgado, el abuso de algunos gestores, monopolios que se están formando y el estudio que se realizó para sustentar la necesidad de autorizar este servicio.



*ASEGURADORAS



Pero hubo una pregunta del legislador azul que llamó más la atención; preguntó la razón por la que todos los taxis ejecutivos autorizados tienen la misma aseguradora. La respuesta que le dio el director del Instituto de Movilidad Estatal, Juan Carlos Martínez Hernández, es que hay más de una aseguradora respaldando a estos vehículos y quedó de enviarle información más precisa con los nombres de estas empresas.



*MÁS PERMISOS



Por lo pronto es un hecho que ya se dieron más permisos de los que sugirió la consultora que hizo el estudio que respalda la autorización y necesidad de este servicio; la propuesta fue de mil 314 unidades y a la fecha se han otorgado mil 401 permisos.

***ANUNCIOS



Ahora sí, si nuevamente no hay cambios de última hora, el lunes próximo el Municipio de León dará a conocer su programa de inversión de Obra Pública para este año.



*CAMBIO DE FECHA



El tema se tenía agendado desde hace casi un mes, pero entre el V Informe del gobernador Miguel Márquez Márquez y otros eventos que se le atravesaron al Municipio, pues ya no quedó de otra que ir posponiendo este anuncio.



*AHORA SÍ



Pero todo indica que ahora sí no habrá cambio de fecha y el lunes se dará a conocer el programa de obras que el Ayuntamiento contempla para este 2017 y prácticamente la segunda mitad del trienio; se adelanta que la inversión será histórica y superior a la de 2016. Espere noticias.

***CONSEJOS



En el Gobierno Municipal, hay Consejos conformados por ciudadanos, quienes también toman decisiones y se reúnen regularmente una vez al mes para conocer cómo va el trabajo en el área o dependencia a la que apoyan y en qué más pueden contribuir.



*IMPLAN



Ayer sesionó el del Instituto Municipal de Planeación (Implan). Por supuesto eran variados los temas a tocar pero... ¡no había quórum! Y aunque eran 11 los integrantes que sí lograron llegar, habían confirmado 17.



*EDILES



Ni siquiera los que sí cobran del presupuesto municipal por ese trabajo, es decir los regidores, se presentaron a esta reunión. Sólo asistió el panista Salvador Sánchez Romero; a los demás ya se les está haciendo costumbre faltar.



*NORMAL



Ayer la directora de la dependencia, Graciela Amaro, bajita la mano les pidió que no sean tan difíciles para confirmar si pueden o no acudir a las reuniones, porque por más que les dejan recados con sus asistentes, los consejeros (en su mayoría empresarios) se hacen del rogar y nada más no pueden coincidir sus agendas.



*TRABAJO



Pero eso no es todo, ayer recibieron la asesoría de una consultoría para motivarlos a que en sus respectivas comisiones estén enterados de los trabajos y al mismo tiempo de lo que hacen otros consejos municipales.



*REJEGOS



Las opiniones fueron diversas, pero hasta dijeron que tenían miedo de proponer “ocurrencias” como lo hacen en las dependencias. El jalón de orejas se los puso Salvador Sánchez, que coloquialmente les pidió que ya se pusieran a trabajar. Ojalá, pues ya tienen año y medio como consejeros.

Ayuda divina

El programa “Impulso” que promueve el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que encabeza Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, tiene el apoyo de distintos sectores y líderes sociales; entre ellos de representantes de la Iglesia católica, como el párroco de Nuestra Señora de Ocotlán, Sergio Moncada, quien en redes sociales difundió una foto donde porta una prenda con los logos del programa.