Corredor Industrial

Carros con agua tratada



En 2016, la planta de General Motors en Silao registró un 48% de reutilización de agua residual tratada y de 44% de reuso de agua versus extracción durante el mismo periodo.



De forma global, la armadora norteamericana comparte desde su interna que tuvo una reutilización del 44% del líquido que consume en sus cuatro factorías en México en procesos de producción y actividades diarias, esto luego de invertir en diversos procesos, entre ellos sus plantas tratadoras de agua, como la ubicada en Guanajuato.



El caso más destacado para GM, presidida en México por Ernesto Hernández, fue el de su planta de San Luis Potosí, en la que tienen una reutilización del agua residual tratada en casi 70% y un impacto favorable de 88% en la extracción de agua de los mantos freáticos.

Lechón con sushi



En la comunidad Victoria de Cortazar en el municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, preparan exportaciones de carne para Alemania y Japón.



El mercado e interés por el producto lo tiene identificado Álvaro Barbosa Huerta, propietario de La Granja Barbosa, dedicados a producir lechones confitados en aceite de olivo -un proceso que tiene la registrado la PyME guanajuatense ante el IMPI.



Para concretar sus primeros envíos de carne gourmet, que proyecta sucedan en este año, únicamente tienen pendiente detalles como condiciones particulares que piden ambos países en cuanto a los tiempos en el proceso o el uso de materiales a utilizar; lo más complicado, como es tener una planta certificada y tecnificar su producción, ya fue resuelto.



Mientras eso sucede, entretenidos están con su aumento de producción en México y sus envíos a clientes en Nueva York.



Para cubrir la demanda proyectada para Japón, Alemania y países que se sumen, sin descuidar el mercado nacional, en Barbosa tienen una idea con impacto social que consiste en integrar a productores guanajuatenses para sumarlos al proyecto que ha ingresado al programa FIRCO de Sagarpa para recibir apoyo federal.



Con el apoyo, su intención es invertir en la infraestructura para nuevas plantas y capacitación de los socios para no sufrir posteriormente con la cantidad de lechones gourmet que requieran en exportación.

Más plazas comerciales



Este año podría la zona norte de México igualar el crecimiento logrado por los desarrollos comerciales instalados en la zona centro.



De acuerdo con el análisis Mexico Insight Retail, elaborado por la consultora inmobiliaria CBRE, espera que para el primer semestre del año en curso unos 48 centros comerciales inicien operaciones en México.



Inmuebles que aportarían un millón 941 mil 379 metros cuadrados, más lo que se sume durante el año, a un inventario que es de 21 millones 208 mil 686 metros cuadrados.



La zona noreste considera a estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en la zona centro aparecen Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.



El documento señala que la proyección de crecimiento es tanto de la instalación de nuevos centros comerciales, como la ampliación de los ya existentes.



En el caso particular de León, oficialmente La Explanada de Gicsa es el que tiene mayor avance, mientras que City Park de México Retail Properties (MRP) y el centro comercial de Sordo Madaleno aún no comienzan su edificación.



En el reporte comparten que CDMX, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo son las ciudades en donde se registra mayor consumo, mismo que supera el ingreso per cápita nacional, razón por lo que desarrolladores apostarán por seguir creciendo con nuevas plazas comerciales.

...Y si mejor no



Dicen que es de sabios cambiar de opinión y seguramente los agricultores del corazón agrícola de Estados Unidos de ser posible quisieran hacerlo.



Este grupo que ayudó a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca ahora están presionando al Gobierno para contar con su apoyo y evitar una disputa comercial con México, por miedo a una posible contra respuesta que tenga que involucre la imposición de aranceles que podría afectar a más de tres mil millones de dólares en exportaciones estadounidenses.



El valor estimado en riesgo es basado en un análisis elaborado por la Reuters sobre un listado de impuestos que México empleó en una disputa sobre el tránsito de camiones hace seis años y que las autoridades mexicanas han dicho que podría servir de modelo si Trump fija nuevas barreras a sus productos.



La presión de las firmas estadounidenses que dependen del mercado mexicano muestran cómo México puede ejercer peso sobre Washington pese a tener una economía 17 veces más pequeña y dependiente de su vecino para casi el 80% de las exportaciones, redacta la agencia informativa.