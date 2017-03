Se abren paso en el extranjero

ROCÍO TERRASAS RENTERÍA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Más de mil empresas de Guanajuato exportan hoy en día, de ellas 321 son medianas, pequeñas y micro.



De acuerdo con datos estadísticos de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), las empresas en desarrollo tienen como fuerza laboral a más de 14 mil trabajadores y su valor de exportación es superior a los 479 millones de dólares.



Empresarios del sector calzado han encontrado la oportunidad de colocar sus producción en destinos como Estados Unidos, Chile, Costa Rica y Guatemala.



Marcas guanajuatenses como Morkas, Gran Líder y Cotton Fresk vencieron el miedo a las aduanas y comenzaron a exportar sin importar el volumen de pares ni el tamaño de la empresa, pero apostando a que su calzado tenga propuesta en diseño y calidad.

› Apuntan a Centroamérica

José Luis Cuevas, ingeniero de producción de Gran Líder, indicó que han encontrado un enorme mercado de exportación en Estados Unidos para comercializar la bota vaquera.



Un pedido piloto de 120 pares enviados a Houston, Texas, fue el primer paso para forjar una alianza comercial que ahora gestiona pedidos por 300 pares goodyear welt.



“El abrir el mercado nos hizo descubrir que ya hay necesidades internas de crecimiento, que es en lo que estamos trabajando”, comentó.



Estados Unidos es por ahora el país al que exporta esta empresa en desarrollo, pero José Luis Cuevas aún no ha visto algo negativo por parte de la aduana americana, pese a las amenazas emitidas por el presidente Donald Trump.



“A principios de año mandamos un pequeño embarque y no tuvimos problemas, tenemos otro cliente en El Paso y esperemos que así siga”, señaló.



Sin embargo, no descarta la idea de fijar la mirada hacia Centroamérica para aumentar el volumen de exportación, ya que actualmente el 85% de su fabricación se queda en el mercado nacional.



“Creemos que en Centroamérica hay una influencia que puede beneficiarnos en el sector del calzado, pinta para ser un buen prospecto de cliente”.





› Empiezan por Miami

El primer cliente para exportación de la marca Cotton Fresk llegó con la propuesta de mandar producto a Estados Unidos, específicamente a Miami y Nueva York.



“Se acercó con nosotros y nos pidió modelos, de 10 que le propusimos seleccionó 6 y los mandaron a Miami”, platicó Jorge Aldana Estrada, director de la marca.



El zapato va dirigido a las damas, tejido a mano y de piel, se enfoca a un mercado que busca el confort, y aunque aún tienen un punto de venta fijo lo comercializan por medio de empresas o cadenas de zapaterías.



A Miami envían 3 mil pares mensuales y a Nueva York alrededor de 500 pares.



También han logrado tocar parte de Centroamérica, a Guatemala lograron un primer envió de aproximadamente 500 pares.



“Nos comentaron que el calzado tuvo buena aceptación, sin problemas en la calidad, quizá nos contraten para llevar más modelaje”, indicó.



El dueño de la marca destacó que ahora buscarán vender en Costa Rica y están por cerrar otro negocio con clientes de Honduras.

› Vence miedo a las aduanas



La marca Morkas surgió hace un año y los diseños creados por Alejandro León Reyes y Alma Redondo, inspirados en la cultura mediterránea, han llegado a Costa Rica y Chile.



Exportar siendo una marca en desarrollo fue un reto. La diseñadora Alma Redondo platicó que como emprendedores desconocían la parte de trámites, certificaciones y logística. Sin embargo el interés de los clientes los hizo preparse para distribuir la marca.



A Costa Rica envían 180 pares mensuales y a Chile 80 pares de calzado hecho con piel. Los convenios que tienen sus clientes con DHL les han ayudado a absorber los costos de embarque.



“Considero que los que vamos comenzando en el sector tenemos la capacidad de exportar pero muchas veces el miedo a pensar en aduanas y requisitos nos frenan”, indicó.



El proyecto para seguir potencializando la marca es obtener certificaciones y requisitos necesarios para exportar el calzado hecho con pieles exóticas, ya que es lo que más ganancias les dejaría.



“También buscaremos mercado en Estados Unidos, que fue el país que pensamos desde un principio para exportar, pero no se ha dado la oportunidad a pesar de que estamos en una plataforma online de Nueva York”, comentó.



Alma Redondo señaló que también fortalecerán el mercado nacional con la apertura de una tienda en físico fuera del estado de Guanajuato.