¿Cómo recibir en tu cuenta bancaria tus devoluciones de impuestos?

Si eres exclusivamente empleado y no recibes intereses por más de 20 mil pesos de alguna cuenta o instrumento de inversión, estás exento de la obligación de presentar su declaración anual de personas físicas para el ejercicio de 2016 si así no lo deseas.



Sin embargo, si estás en este caso pero tienes deducciones (colegiaturas, gastos médicos, etcétera) que pueden arrojarte un saldo positivo en tu devolución, ahora puedes presentar esta declaración y hacer esta solicitud en cualquier momento del año cuando desees obtener este monto. Y en cinco días hábiles, asegura el SAT, podrás recibir tu dinero.



Tanto la presentación de la declaración anual, como la solicitud de devolución, la podrás realizar hasta en cinco minutos, según el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través de una plataforma simplificada que esta institución presentó como parte de las facilidades presentadas este año para la declaración anual de personas físicas del ejercicio 2016.



Esta herramienta te ofrecerá una declaración pre cargada con datos sobre tus ingresos, retenciones y deducciones, todo esto gracias a la información en tiempo real que proporcionan las facturas electrónicas.



En esta plataforma, también se te presentará una propuesta de devolución también preaprobada, que si la aceptas, te será depositada en la cuenta que tienes registrada ante el SAT.



¿Cómo hacerlo?



1. Ingresa al sitio www.sat.gob.mx. Ahí localiza la pestaña “Información”. Selecciona la opción “Contraseña”. Si ya eres contribuyente, ahí encontrarás la manera de obtener la contraseña. Necesitas tu RFC y tus archivos de la firma electrónica para lograrlo. De cualquier manera, hay un instructivo con el cual puedes hacerlo o restablecerla si la olvidaste.



2. Ya con la contraseña, en el mismo sitio, ve a la pestaña “Declaraciones” y busca la opción “Asalariados”. Te llevará a otra ventana en la que se te va a requerir tu RFC, (el cual es tu usuario) y tu contraseña, la cual será la palabra clave con la cual podrás ingresar a tu cuenta así como a los diferentes servicios que ofrece el SAT. Así podrás ingresar a tu sesión.



Ya en esta sesión estarán pre cargados todos los datos de tus ingresos, deducciones y retenciones.



3. Si no tienes dado de alta tu buzón tributario, se te preguntará si lo quieres dar de alta. Esta herramienta te permite estar al tanto de toda tu información y trámites que tengas con esta institución.



4. Además de esta información, podrás ver el detalle de tus deducciones junto con una propuesta de saldo a favor. Si quieres conocer cómo se determinó éste, hay un apartado que te permite conocer los detalles. Se te preguntará si aceptas esta propuesta, y si lo haces, te mostrará los datos de la cuenta que el SAT tiene registrada como tuya. Ahí la confirmas y se te depositarán la devolución correspondiente en un plazo no mayor de cinco días hábiles.