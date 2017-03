Con Calderón hubo 100 masacres, dice AMLO

EL UNIVERSAL Publicada el

El dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, nuevamente arremetió contra las fuerzas armadas y aseguró que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa participaron en 100 masacres en el país.



“Está documentado que en el gobierno de Calderón hubieron 100 masacres, es la eliminación, la muerte de todo un grupo de seres humanos, no queda ningún herido, esa forma de actuar no resuelve absolutamente nada", dijo.



De gira por municipios de Veracruz, afirmó que las masacres se encuentra documentadas y esa práctica -expuso- se mantiene en el sexenio de Enrique Peña Nieto.



"Le han dado la orden Calderón y Peña al Ejército y a la Marina de llevar a cabo acciones militares que le quitan la vida a seres humanos”, expresó.



Consideró que la guerra que Felipe Calderón declaró al narcotráfico no ha resuelto la problemática de la inseguridad en el país, pues suman más de 210 mil muertes desde hace 10 años.



En ese sentido, opinó que se requiere cambiar de estrategia en el combate a la inseguridad.



Comentó que Morena en el caso de ganar la Presidencia de la República en el 2018 no utilizará al Ejército para reprimir a los mexicanos, además de que se establecerán condiciones para la generación de empleos, la atracción de inversiones, el acceso a la educación y la reactivación del campo.



“No utilizar al Ejército para reprimir al pueblo, no se va a resolver nada con masacres, ya lo estamos viendo, lo que pasa es que hay mucha hipocresía, desde que Calderón le pegó un garrotazo al avispero, desde que declaró la guerra a lo tonto contra el narcotráfico, desde hace 10 años, ha habido 210 mil asesinatos en el país, más de un millón de víctimas de la violencia, hay que cambiar esa estrategia, cuando gane Morena no vamos a enfrentar el fuego con el fuego”, insistió.



López Obrador fue recibido con protestas de militantes inconformes con la postulación de personajes vinculados a Javier Duarte de Ochoa como candidatos a las presidencias municipales, como ocurre en la ciudad de Veracruz, donde el empresario Ricardo Exsome, ligado al duartismo, será el candidato de Morena.