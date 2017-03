Logran el tercer puesto

CARLOS CAMPOS Publicada el

El equipo infantil y juvenil de Squalos Gym, participó en el XV Torne de Primavera 2017 y lograron tener el tercer lugar por equipos.



A esta competencia que se realiza en el Tecnológico de Celaya este fin de semana, vienen escuelas de Querétaro y Celaya.



Los pupilos de Raúl Niño, coach de Squalos Gym, bajaron sus tiempos y tuvieron excelentes resultados en el pódium.



“Todos estuvieron a la altura de la competencia, bajaron sus tiempos y eso ayuda para la siguiente competencias”, dijo



En la categoría 9/10 años Berenice Villa logró el tercer lugar, Vania Rey logró el sub campeonato en la categoría de 11/12 años.



Los varoniles tuvieron buena presentación y Erasmo Domínguez logró el sub campeonato en 11/12 años, mientras que Fabricio Mancera se colocó en el 3er sitio de esa categoría.



La Categoría 13/14 años vio campeón a Ignacio España y en esta misma categoría quedo en tercer lugar Wichi Palma



Sofía Arvizu se coronó campeona y sub campeona Andrea Castro en la categoría de 13 a 14 años femenil.



Mariela Castillo logró la corona en la categoría de 15/16 años y los relevos libre y combinado se logró ganar en las tres categorías siendo 11 a 14 y 15 a 16 años.



Este fin de semana los Squalos participarán en el evento de Imss en la ciudad de León, con miras a la Olimpiada Nacional.