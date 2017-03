Corren por sus vidas

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Minutos después de que los gritos y personas corriendo se hicieran presentes en las calles de la colonia Galaxias del Parque, los vecinos aún se encontraban atónitos de lo que acababa de suceder.



Los vecinos de las calles de Perseo a Boyero se encontraban en las inmediaciones de sus viviendas esperando a que se les diera información oficial.



La señora Guadalupe Contreras Almanza seguía con crisis nerviosa una hora después de la explosión. Apoyada de su andadera se mantenía a fuera de su vivienda donde le tocó escuchar y presenciar el siniestro.



“Abrí las cortinas y vi a toda la gente corriendo, traté de no angustiarme porque padezco de la presión alta me la estoy controlando y no quiero ponerme muy nerviosa”, aseguró llorando la señora Contreras.



Otra de las vecinas aseguró que en un primer momento pensó que había tronado la llanta de un tráiler, sin embargo, nunca imaginó lo que estaba pasando a unos cuantos metros de su vivienda.



“Salí de mi casa y vi como estaba todo ardiendo, vi como mis vecinas se salieron corriendo, la verdad en ese momento uno no sabe que está pasando”, dijo.



Su hija detalló que en su escuela al momento de escuchar en estruendo decidieron correr junto a los maestros a la salida de la escuela.



“Yo corrí hacia mi casa, pero me decían que no podía pasar por estas calles”, aseguró la niña quien se pudo encontrar con su mamá a fuera de su escuela.



Estudiantes de las escuelas aledañas como la primaria ‘Nueva Creación’ detallaron que al momento de la explosión, los niños y jóvenes que son vecinos de la zona decidieron correr a sus casas para ir con sus familias lo generó mayor caos en las salidas.

