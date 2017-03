Evaden a la CNDH

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El ayuntamiento de Celaya no atendió una recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre capacitar a los cuerpos policíacos en la atención de casos de abuso sexual en contra de mujeres.



Así lo acusó la regidora Montserrat Vázquez Acevedo, quien preside la Comisión de Igualdad de Género en el Ayuntamiento y se exime de responsabilidad al no haber sido tomada en cuenta para atender la recomendación.



Explicó que el pasado 10 de marzo presentó un escrito dirigido a la CNDH para dar a conocer que no se siguió la recomendación, que se dio el 16 de diciembre del año pasado, de capacitar a los elementos de la Policía para que atiendan con perspectiva de género y con la sensibilidad de vida.



Esto luego de que la CNDH determinó la responsabilidad del Ayuntamiento de Celaya y el propio gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez, respecto a la falta de atención y preparación que hay en elementos de Policía Municipal y de la Procuraduría de Justicia con una perspectiva de género para atender los problemas que involucran mujeres por un caso de abuso sexual que se presentó en el 2014.



Cuando se recibió el documento, ella pidió le fuera turnada a su Comisión para atenderla, pero “nos dijeron que el asunto ya estaba siendo atendido directamente por la Comisión de Seguridad y cuando empezamos a solicitar información, nos contestaron, literalmente por escrito, que el tema ya estaba agotado y había sido atendido.



“Nos dicen que ya han satisfecho la recomendación con cursos dados de manera previa a la fecha de la recomendación, desde diciembre del 2016, situación con la cual obviamente no se da solvencia.



“Es increíble que al interior del ayuntamiento, que en el tema de seguridad, se esté dando carpetazo y no se esté atendiendo con la debida importancia que amerita el tema”, expresó.



De acuerdo a documentos que dieron en respuesta a la Regidora, los días 14, 21 y 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre del 2016 se dio un curso de capacitación a funcionarios públicos en materia de prevención con perspectiva de género, al cual acudieron 226 personas entre ellos elementos de Policía, pero eso fue antes de la recomendación y no es un curso avalado por la CNDH.