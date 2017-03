Piden afectados apoyo a Alcalde

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Vecinos de la colonia Galaxias del Parque pidieron al alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo que “no los deje solos”.



Ello, después de la explosión de la pipa que transportaba combustible y dañó varias viviendas.



Tras una reunión con el gabinete de seguridad y autoridades federales, Lemus Muñoz Ledo salió para dialogar con los vecinos afectados, quienes le pidieron una barda de contención que evite este tipo de accidentes, ya que aseguran que no es la primera vez que suceden, aunque no de la magnitud del de ayer.



“Seguiremos en peligro todavía porque estamos en la orilla de la carretera”, le dijo una vecina al Presidente Municipal, al tiempo que otro vecino le preguntó sobre la posibilidad de la construcción de bardas de contención en la calle El Arenal.



“Ya ahorita tenemos a un grupo de ustedes para tener una cita y platicamos, hoy no, veremos qué podemos hacer, es lamentable el accidente (…) vamos a atender esa situación”, le contestó nervioso el Alcalde.



Otra vecina lo increpó y le preguntó “¿Hasta dónde se compromete usted con la seguridad?” Ya que había el temor de que delincuentes se metieran a robar a las casas.

Lea la información completa en la edición impresa