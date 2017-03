Preocupa falta de dinero para estudiar

VANESSA RIVERA Publicada el

La carencia de recursos económicos es la principal preocupación de los jóvenes estudiantes que desean continuar sus estudios universitarios.



Así lo revelaron ayer, cuando asistieron a la Expo Universidades 2017, que se realizó en la Casa Rotaria el miércoles y jueves.



En el evento pudieron conocer algunas opciones para continuar sus estudios de nivel superior, pero la principal preocupación de ocho de 10 jóvenes entrevistados, era encontrar un espacio económicamente accesible dónde estudiar la carrera que desean.



“Quiero estudiar diseño industrial pero las escuelas que he visto son de paga y no tengo los recursos para pagarlas. A lo mejor con una beca sí puedo seguirle, pero de todos modos batallaría par pagar lo que faltara. Es lo que andamos viendo varios, que no hay muchas universidades donde no cobren y así está difícil”, dijo Carlos Montiel Oliva, estudiante de sexto semestre del SABES.



En la exposición las universidades públicas presentes eran la Universidad de Guanajuato y la Universidad Politécnica de Juventino Rosas. El resto eran universidades privadas.



“Yo no tengo para pagar una universidad privada pero aquí vi que hay algunas que ofrecen becas y así a lo mejor sí puedo seguir estudiando, porque sí es mi intención seguir estudiando. Si no puedo en este año, me esperaría para el próximo”, comentó Elvira Mendoza Aguilar, estudiante del CECYTE III Celaya.



Cristina Guillém Ruiz, organizadora del evento, exhortó a los jóvenes a no detener su carrera académica por falta de recursos, pues actualmente la oferta de las universidades privadas es amplia y accesible.



“Ahora hay muchas opciones para los jóvenes que tienen buenos promedios, si tienen el deseo de estudiar que accedan a una de estas oportunidades, ya sea por sus buenas calificaciones o por su desempeño en otras áreas”, explicó.