Hospitalizan de emergencia a Vicente

A través de portal de noticias Diario Basta se infomó que Vicente Fernández fue hospitalizado de emergencia el día de ayer.



El Charro de Huentitán salió de su casa para dar un paseo por el rancho y se le bajó la presión, por lo que de inmediato lo llevaron al hospital más cercano, según informó el Diario Basta.



Aunque no fue nada de cuidado, Fernández se mantuvo bajo observación un tiempo para que así los médicos pudieran hacerle un chequeo general.



Su hijo Vicente Fernández Jr. aseguró que su padre está en perfectas condiciones y que no le pasó nada.



“Mi padre está en el rancho, no se crean de cosas que dicen. Él está bien, todo está bien con mi papá”, dijo vía telefónica a Basta. Sin embargo, en ese momento Vicente no se encontraba en el lugar.



“Yo no he hablado con él, apenas lo voy a ver en la tarde, pero sé que está en el rancho, ya no inventen cosas”, concluyó.