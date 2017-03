OFICIAL: José José admite tener cáncer

EL UNIVERSAL Publicada el

José José dijo que está listo para enfrentar una nueva aventura en su vida: el cantante realizó un comunicado publicado este viernes a través de YouTube para confirmar que padece cáncer, ya que le fue detectado un pequeño tumor en el páncreas.



"El Príncipe de la canción" apuntó que al ver que no ganaba peso con nada se hizo unos estudios en Estados Unidos, donde no obtuvo una respuesta para su delgadez. "En los últimos tres años me he ido haciendo más chiquito y estaba muy preocupado", detalló el intérprete de "Almohada".



Dijo que por esa razón decidió venir a México al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde le encontraron un problema en el páncreas, "que es un tumorcito chiquito en la cabeza del órgano, que es lo que ha motivado que yo esté tan delgado, tan flaco", explicó José José.



El cantante recordó que el personal médico le dijo que ha recibido tantas cosas negativas como "traiciones, sobre todo, las más dolorosas; las mentiras, lo que inventan, las agresiones. Todo eso lo van recibiendo los órganos, y por lógica tu páncreas recibió una agresión gigantesca y fue desarrollando eso negativo ahí", mencionó.



"Es muy pequeño, lo vamos a sacar adelante, estás en buen estado de salud dentro de lo que cabe, para que puedas llevar tratamiento de quimioterapia e irlo reduciendo cada vez más para encapsularlo. Si es necesario que se tenga que sacar, se saca, y si no, ahí se deja. Que no moleste más", recordó José José que le explicaron.



Mencionó también que el resto de su cuerpo se encuentra en buen estado, ya que le realizaron diversos análisis y los doctores no encontraron mayor problema.



“Estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida, de la mano de Dios y de la mano de ustedes. Siempre me he sentido, mi familia querida, en sus brazos y, hoy más que nunca, gracias por ayudarme a tener otra extensión de vida“, expresó el intérprete en el video.