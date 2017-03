Dejan plantados a taxistas en audiencia de conciliación

GILBERTO NAVARRO | Guanajuato Publicada el

Dirigentes de tres asociaciones de taxistas que fueron denunciados por presuntamente vender los permisos para taxis ejecutivos que otorgó el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, se presentaron a la agencia del Ministerio Público para llevar a cabo una audiencia de conciliación, pero los denunciantes no acudieron.



Como se informó previamente el pasado 16 de febrero, se presentaron 14 denuncias por “engaño o aprovechamiento” que se canalizaron a la agencia del Ministerio Público del fuero común.



Supuestamente, los denunciantes debieron pagar hasta 70 mil pesos para hacer uso de los permisos, cuando el Instituto de Movilidad sólo cobra 2 mil 107 pesos por el derecho del permiso.



Debido al proceso legal que existe, José Luis Guerrero, líder de Línea Dorada, Juan Carlos Aguilar, de Taxi Platinum, y Javier Gamez, de Taxi Minero, acudieron ayer por la tarde a la agencia del Ministerio Público a una audiencia conciliatoria con quienes los acusan de engaño, pero la parte acusadora no se presentó, por lo que desistirán de llegar a un acuerdo y dejarán que las autoridades decidan sobre el caso.



Así lo explicó el dirigente de Taxi Línea Dorada, José Luis Guerrero.



“Ya van dos audiencias a las que no se presentan quienes nos acusan, por lo que vamos a desistir de cualquier conciliación, vamos a dejar que un juez decida el caso y que le de la razón a quienes tenga las pruebas”, comentó Guerrero.



De la misma manera, analizan realizar una contrademanda por el daño moral que las acusaciones han causado a su persona y a sus organizaciones.