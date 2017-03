planean aumento al pasaje ‘en lo oscurito’

OSVALDO GARCÍA LEDESMA | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

Los permisionarios del transporte urbano en la ciudad lograron silenciar a las autoridades municipales, ya que en sesión ordinaria del Ayuntamiento, fue aprobado un punto de acuerdo el cual fue reservado su contenido, precisamente por petición de los concesionarios, quienes propusieron que todo el proceso para aumentar la tarifa sea llevado de manera privada.



El punto de acuerdo formó parte de los asuntos de la sesión ordinaria del pasado jueves, pero no se hizo del conocimiento de los asistentes y los integrantes del Cabildo tampoco pudieron difundirlo.



“Ellos (los permisionarios), plantean que se les dé respuesta al escrito que presentaron; lo que pasa es que hay algunos detalles de redacción que observé y otros que observó el síndico que deben de corregirse”, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad y Transporte, Gabino Carbajo Zúñiga.



Explicó que los detalles que contiene el documento no pueden ser dados a conocer porque el Ayuntamiento se reservó por completo el contenido y así debe ser manejado.



Sin embargo, versiones de otros integrantes del Ayuntamiento apuntan a que los concesionarios pidieron a las autoridades no revelar el contenido de los acuerdos a los que lleguen y llevar todo el caso en privado.



Los permisionarios pidieron este procedimiento para evitar supuestos malos manejos y difusión de versiones equivocadas de representantes de medios de comunicación.



Desde octubre de 2016, autoridades y concesionarios del transporte urbano iniciaron acercamientos para lograr un acuerdo y aumentar la tarifa preferente vigente desde 2011 en un precio de 5 pesos.



Los prestadores del servicio piden un aumento de hasta tres pesos, es decir, que la tarifa se establezca en 8 pesos.